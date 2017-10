Khloé Kardashian: "Riesen-Respekt" vor Kris Jenner

Montag, 09. Oktober 2017, 15:51 Uhr

Khloé Kardashian hat eine Menge Respekt vor ihrer Mama Kris Jenner. Die 33-Jährige, die angeblich gerade mit ihrem Freund Tristan Thompson ihr erstes Kind erwarten soll, fand nun lobende Worte für ihre Mom.

Foto: WENN.com

Die 61-Jährige Powerlady hat Khloé und ihre fünf berühmten Geschwister aufgezogen. Mit dem ‚People‘-Magazin sprach sie über Frauen, die sie in ihrem Leben beeinflusst haben. „Alles, was meine Mom uns je eingebläut hat und uns beigebracht hat, als sie sechs verrückte Kinder aufzog. Ich habe so einen riesigen Respekt davor, so kitschig das auch klingen mag.“

Nachdenken, bevor man etwas postet

Eine andere Frau, die die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin viel inspiriert, ist ihre Großmutter Mary Jo Campbell, die von allen liebevoll nur MJ genannt wird. Und auch von ihr kann Khloé offenbar noch etwas lernen. Aber nicht nur ihre Familie beeinflusst ihr Leben.

Ein Beitrag geteilt von Khloé (@khloekardashian) am 8. Okt 2017 um 11:38 Uhr

Auch die Sozialen Medien spielen in ihrem Alltag eine große Rolle, da sie sich immer bewusst ist, was sie postet. „Man sollte wirklich darüber nachdenken, bevor man etwas postet, dabei immer noch ehrlich und echt bleiben, aber sich auch bewusst sein, dass es, sobald es da draußen ist, für immer im Internet lebt. Man kann dem nicht entkommen.“