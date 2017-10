Lösen TIL bald Tokio Hotel ab?

Montag, 09. Oktober 2017, 20:36 Uhr

Tokio Hotel waren gestern, jetzt kommen TIL! Die sind gerade mal 18 und könnten getrost den ganzen Sommer Tricks vom 10-Meter-Brett üben – machen sie aber nicht. Die Jungs haben einen Traum und arbeiten wie verrückt daran, ihn sich zu erfüllen.

Foto: Robert Eikelpoth

Wenn es auf ihrer Debütsingle „Brand New Life heißt „No turning back now. We are free and we waste no time“, darf man das diesen Jungs ausnahmsweise glauben. Die Geschichte von TIL beginnt schon im Kindergarten und wer schon zwischen Morgenkreis und Mittagsschlaf Bandproben veranstaltet, ist spätestens in der Pubertät Vollprofi.

Dennis (Gesang, Gitarre), Jona (Drums) und Eniz (Bass, Backings) haben sich nicht trendgesteuert für Elektro oder HipHop entschieden – sondern für den guten alten Rock’n’Roll. „School Rock“, wie sie es nennen. „Wir wollen gar nicht in irgendein Genre passen – wir machen worauf wir Bock haben“, grinst Dennis.

Plattenvertrag mit Universal Music

Schon während der Schulzeit wollen die Jungs aus Wenden dringend live spielen und stellen ein Konzert an ihrer Schule auf die Beine. Ein riesiger Erfolg und es entwickelt sich eine geniale Idee: „TILmySchool“. In Eigenregie spielen TIL in der ersten Hälfte 2017 eine Tour mit 78 Auftritten in allen Bundesländern. Um die 90 weiteren Gigs stemmen zu können, gehen die Jungs putzen, weil sie sich nichts schenken lassen möchten.

Bei so viel Eigeninitiative wundert es nicht, dass TIL 2015 den Contest „Toys2Masters“ gewonnen haben und 2017 mit einem Major-Plattenvertrag belohnt wurden.

Foto: Robert Eikelpoth

Steht eine neue Teenie-Hysterie bevor?

Kein Grund locker zu lassen: In jeder freien Minute basteln TIL an neuen Songs und haben mit ihrem Debütsong eine Single im Ärmel, die nicht nur live ein Hit ist, sondern mit Monsterchören und unwiderstehlichem Chorus auch Vorbildern wie Blink 182 alle Ehre machen würde. TIL haben was man braucht, um sie alle zu kriegen: das Talent, die Leidenschaft und das Aussehen.

Wenn sie auf den Brettern stehen, rasten nicht nur die Mädels aus – so reibt sich z.B. der Wiesbadener Kurier die Augen, wie TIL „nahezu auf Knopfdruck eine wahre Teenie-Hysterie erzeugen, die sich vor der Stimmung bei berühmteren Bands nicht verstecken muss.“ Es gibt sie also noch: Die blutjungen Bands, die sich ihre Sporen live erspielen, auf handgemachte Musik und eigene Songs stehen und bereit sind, für den Erfolg auch mal ordentlich zu ackern. Herrlich.