Nena und Zara Larsson mit "Only You": Hier ist das Video!

Montag, 09. Oktober 2017, 22:37 Uhr

Mit ihrem Hit-Album „So Good”, der gleichnamigen Single mit Rap-Star Ty Dolla Sign und der Top-Ten-Kollabo „Symphony“ mit Clean Bandit war der schwedische Shootingstar Zara Larsson in diesem Jahr ziemlich oft in den Offiziellen Deutschen Charts.

Foto: ZDF/Richard Hübner Fotografie

Das Talent, das Charisma und die unfasbar großartige Stimme fiel auch Musiklegende Nena auf, die die junge Skandinavierin kurzerhand in ihre Sendung „Nena – Nichts versäumt“ einlud, die am Samstag, den 7. Oktober, im ZDF ausgestrahlt wurde.

Anlässlich des 40. Bühnenjubiläums sangen die beiden dabei nicht nur gemeinsam den Nena-Klassiker „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ bzw. „Anyplace, Anywhere, Anytime“, sondern auch den Zara Larsson-Song „Only You“, der ab sofort als Single erhältlich ist (z.B. hier).

„Only You“ schoß nach der Show in die Charts

Die Ballade war (in der Originalfassung) bereits ein Top 5 Hit in Schweden und ist bei ihren Konzerten stets ein gefeierter Fan-Favorit. Nun liegt der perfekt in die herbstliche Kuschelsaison passende Song in einer Generations-übergreifenden Duettversion vor. Im Anschluss an die Sendung, die von Thomas Gottschalk moderiert wurde und knapp drei Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte lockte, kletterte „Only You“ bis auf Platz 23 der deutschen iTunes Charts.

Fakt ist beim Vergleich der beiden Stimmen, Nena hat die schlechteren Karten!