Teeniestar Lukas Rieger kommt zu GZSZ

Montag, 09. Oktober 2017, 9:46 Uhr

Kreischalarm! Lukas Rieger absolviert am 10. Oktober einen Gastauftritt bei ‚Gute Zeiten, schlechhte Zeiten‘ und übernimmt die Bühne vom legendären RTL-Serien-Club „Mauerwerk“.

Die GZSZ-Schauspieler Daniel Fehlow (l.) und Felix von Jascheroff (r.) mit Gaststar Lukas Rieger. Foto: MG RTL D / Rolf Baumgartner

Mit seinem DJ Tobi und Gitarristen Chris wird er den TV-Gig bestreiten und zwei Sonmgs performen. Parallel dazu erscheint seine neue Single „Home“. Im Interview mit RTL spricht Lukas über seinen Auftritt. „Es war sehr, sehr interessant und eine Riesen-Ehre bei der größten Daily Deutschlands dabei zu sein. Alle waren sehr nett und es hat mir sehr viel Spaß gebracht, dort zu performen.“ Das frühe Aufstehen sei für ihn allerdings eine kleine Umstellung gewesen, verriet Lukas weiter.

Lukas hätte Lust auf Schauspielerei

Und wer ist für den 18-Jährigen Mädchenschwarm der Liebling in der Serie? „Leon aka Daniel Fehlow, weil er mich ein bisschen an meinen Onkel erinnert.“ Einem Ausflug in die Schauspielerei zeigt sich Lukas aufgeschlossen gegenüber, erzählte RTL dazu: „Ich würde sehr gern mal schauspielern, wenn die Rolle passt. Vielleicht einen jungen Musiker, der die Leute auf seine Reise mitnimmt. Im TV!“

Popsänger Lukas Rieger gibt ein Konzert im Mauerwerk. Foto: MG RTL D / Rolf Baumgartner

Mehr als eine Youtube-Star

Lukas Rieger ist inzwischen viel mehr als eine Youtube-Sensation und hat bereits bewiesen, dass seine Popsongs auch live wunderbar funktionieren. Der Sänger wird von seinen Fans geliebt und bereits seine erste, restlos ausverkaufte Tour war ein wahrer Triumphzug. Sein Debütalbum „Compass“ 2016 wurde in Los Angeles aufgenommen und von den Produzenten von Superstars wie Justin Bieber, Rihanna, Chris Brown und Selena Gomez produziert.