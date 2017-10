Adam Levine modelt für Yves Saint Laurent

Dienstag, 10. Oktober 2017, 16:36 Uhr

Popstar Adam Levine ist der neue männliche Botschafter für das Luxuslabel Yves Saint Laurent. Der Sänger wird mit seinem Gesicht für den neuen Männerduft werben und in einigen Werbekampagnen zu sehen sein.

Foto: FayesVision/WENN.com

Das Modehaus ist jedenfalls stolz, den Maroon-5-Star auf seiner Seite zu haben. Über die Zusammenarbeit sagt die Firma auf ihrer Webseite, die zu dem Kosmetikgiganten L’Oréal gehört: „YSL Beauty ist stolz, den unglaublich talentierten Künstler und Schauspieler Adam Levine an Bord begrüßen zu können. Dieser facettenreiche, moderne Mann verkörpert geradezu den neuen Männerduft ‚Y‘ von YSL. Adam wird ein stylisches, musikliebendes Publikum erreichen, was sich durch seine Berühmtheit weit auswirken wird. In dieser perfekten Zusammenstellung verkörpert der innovative und kreative Duft ‚Y‘ den gleichen Sinn von Freiheit, für den auch Adam Levine steht.“

Ein Beitrag geteilt von Adam Levine (@adamlevine) am 10. Okt 2017 um 6:00 Uhr

Adam freut sich auf Kollabo

Adam, der gerade mit seiner Frau Behati Prinsloo das zweite Kind erwartet, äußert sich ebenfalls sehr positiv im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Marke Yves Saint Laurent, von der er immer ein Fan war: „Ich bin aufgeregt, mit YSL Beauty zu arbeiten, eine Marke, die mir immer zugesagt hat aufgrund ihres Styles und innovativer Symbolik. Als Musiker kann ich mich mit der rohen Leidenschaft und dem starken Sinn von Individualität bei YSL identifizieren. Ein Teil der Geschichte von ‚Y‘ zu sein, ist sehr aufregend für mich. Es ist nicht die Geschichte eines Mannes, sondern der einer ganzen Generation. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin gespannt, wo sie hinführt.“

Übrigens: Das sechste Studioalbum der Band um Frontmann Adam Levine mit den Titel „Red Pill Blues“ erscheint am 03. November.