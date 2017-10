Carrie Fisher: Ihr letzter Auftritt im Trailer zu "Star Wars: Die letzten Jedi"

Dienstag, 10. Oktober 2017, 14:15 Uhr

Carrie Fisher taucht im neuen Trailer zu ‚Star Wars: Die letzten Jedi‘ auf, der heute veröffentlicht wurde. Die ikonische Schauspielerin, die Prinzessin Leia in den ‚Star Wars‘-Filmen spielt, starb im Dezember letzten Jahres.

General Leia. Foto: Lucasfilm Ltd. © 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Auf einem transatlantischen Flug hörte sie plötzlich auf zu atmen. ‚Star Wars: Die letzten Jedi‘ wird somit ihr letzter Auftritt auf der Leinwand sein. Jetzt ist Carrie neben Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac im Trailer zum Film zu sehen. Dessen Filmmaterial umfasst etwas mehr als zwei Minuten.

Im Trailer wird gezeigt, wie Daisys Charakter Rey ihre Lichtschwert-Fähigkeiten mit Hilfe von Luke Skywalker entwickelt. In einer Szene sagt sie: „In mir ist etwas, das schon immer da war und jetzt ist es erwacht. Und ich brauche Hilfe.“

Ein neues Ende für Carries Charakter

Carries Auftritt kommt kurz nachdem Mark, der Luke Skywalker spielt, enthüllte, dass sie im Mittelpunkt von ‚Star Wars: Episode IX‘ stehen soll. Mark sagte, dass auch wenn Fans ihre Rolle im neuen Film „lieben“ werden, die Filmmacher ein neues Ende für ihren Charakter schreiben mussten. Er berichtete laut ‚USA Today‘: „Ich weiß, dass sie versuchen werden, ihre Geschichte in Episode Neun auf eine Art und Weise enden zu lassen, der ihr den gebürtigen Respekt verleiht, den sie verdient. Han Solo war bedeutend in ‚Das Erwachen der Macht‘, Luke ragte ein bisschen mehr hervor in Episode Acht und Leia sollte in Episode Neun stärker hervortreten. Jeder spürt die Lücke, die sie hinterlassen hat. Aber wir alle müssen am Ball bleiben.“