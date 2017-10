Gavin Rossdale bestätigt: "Ja, sie ist meine Freundin"

Dienstag, 10. Oktober 2017, 19:10 Uhr

US-Musiker Gavin Rossdale und das deutsche Model Sophia Thomalla sind ein Paar. Das bestätigte der Bush-Frontmann ziemlich deutlich in einem aktuellen Interview.

Foto: WENN.com

Der Münchener Agentur ‚spot on news‘ sagte der 51-Jährige, „eine deutsche Freundin zu haben, ist so positiv“. Rossdale fügte hinzu: „Ich bin sehr glücklich, sie ist toll.“ Der Musiker, der seit 2002 mit US-Popstar Gwen Stefani verheiratet ist und die deutsche Selbstdarstellerin über einen „sehr guten Freund“ kennengelernt habe, schob hinterher: „Ja, sie ist meine Freundin“.

Geburtstagssause auf dem Hamburger Kietz

Die 28-Jährige hat jedenfalls auf den derzeitigen Deutschland-Stopps der Rossdale-Band im Rahmen der Europatournee viel Spass. So feierte Thomalla mit ihrem Neuen und anderen Freunden in Hamburg in der berühmten Kiez-Kneipe „Zur Ritze“. Medienberichten zufolge probierte sich der US-Musiker auch hinterm Tresen und sah sich in dem legendären Box-Keller um.

Erstaunlicherweise hält sich die zeigefreudige Thomalla mit dem Posten von gemeinsamen Fotos auf ihrem Instagram-Account zurück. (PV)