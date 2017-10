Gigi Hadid bejubelt ihre Schwester

Dienstag, 10. Oktober 2017, 9:28 Uhr

Gigi Hadid sucht Inspiration bei ihrer Schwester Bella. Das 22-jährige Model hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet, um ihrer jüngeren Schwester zum 21. Geburtstag zu gratulieren.

Gigi Hadid mit Designer Prabal Gugung und Schwester Bella. Foto: LK/WENN

Neben ein altes Foto, auf dem Gigi Bella die Flasche gibt, schrieb sie auf Instagram: „Alles Gute zum 21. Geburtstag an meine engelsgleiche Schwester Bella Hadid! Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe. Du weißt, dass ich dich seit dem ersten Tag vor der Welt beschützen möchte. 21 Jahre später kümmerst du dich um mich und inspirierst mich mehr als du weißt. Du hast immer deinen eigenen Takt gehabt und du machst mich sehr stolz. Du bist liebevoll, nett, ambitioniert, beharrlich und für immer verdammt cool. Du hast die Kraft, mit jedem zu sympathisieren und immer zu lieben und du machst viele Leute damit glücklich!“

Auch Zayn Malik inspiriert sie

Doch ihre geliebte Schwester ist nicht die einzige Inspiration in ihrem Leben. Was den Style angeht, verlässt sich Gigi ganz auf ihren Beau Zayn Malik. Das Model erzählt: „[Zayn] hat einen tollen Style. Er hat mich wirklich dazu inspiriert, das zu tragen, was mich glücklich macht und meinem eigenen Style treu zu bleiben, weil er das jeden Tag macht. Es macht so Spaß, ihn dabei zu beobachten und deshalb habe ich Spaß mit meinem eigenen Stil.“