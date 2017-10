Gillian Anderson: Letzte Staffel von "Akte X"?

Dienstag, 10. Oktober 2017, 9:15 Uhr

Gillian Anderson will nach der 11. Staffel keine weitere ‚Akte X‘-Folge drehen. Die 49-jährige Schauspielerin hat seit September 1993 10 Staffeln lang die FBI-Agentin Dana Scully gespielt.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Die bald erscheinende 11. Staffel der Mystery-Serie wird jedoch wahrscheinlich ihre letzte sein. Auf die Frage, ob sie weitere Staffeln plane, antwortete Gillian: „Nein, nein, ich denke, das war es dann für mich.“ Die neueste Staffel der Serie, die nach 15 Jahren Auszeit auf den Fernsehbildschirm zurückkehrte, soll 2018 ausgestrahlt werden.

Über die Entscheidung, nach so langer Zeit nochmal als Scully vor die Kamera zu treten, sagte Gillian bei der ‚New York Comic Con‘: „Es fühlte sich nicht fertig an. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir wirklich alles gebracht haben, was die Fans sich von uns gewünscht haben, also war es das.“

David Duchovny wieder mit an Bord?

Ob ihr Serienpartner David Duchovny weiter als Agent Fox Mulder vor der Kamera stehen wird, bleibt unklar. Immerhin hatte er erst kürzlich verraten, dass er eigentlich gar kein Science Fiction möge. Im Gespräch mit dem ‚SFX‘-Magazin gestand der 55-Jährige, dass er mit diesem Genre persönlich gar nichts anfangen könne: „Ich war nie ein Freund von Science Fiction. Es geht eigentlich um die Menschheit auf diesem Planeten, um die einzelnen Figuren, und das ist es, was die Show so erfolgreich gemacht hat.“