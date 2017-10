Gülcan Kamps: TV-Comeback angekündigt

Dienstag, 10. Oktober 2017, 12:43 Uhr

Gülcan Kamps ist wieder zurück. Die Fans der 35-jährigen Moderatorin dürfen sich freuen, denn schon länger war es still um die aufgeweckte Brünette. Als VIVA-Moderatorin wurde sie bekannt und gilt seither als beliebtes Fernsehgesicht in der deutschen Medienlandschaft.

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com

Sogar ihre eigene Serie hatte die Moderatorin schon und stand gemeinsam mit Collien Ulmen-Fernandes für ‚Gülcan und Collien ziehen aufs Land‘ – ganz nach dem US-amerikanischen Format mit Paris Hilton in ‚The Simple Life‘ – vor der Kamera. Nach vielen weiteren Engagements hörte man eine Zeit lang nicht mehr viel von Gülcan, doch nun sieht es ganz danach aus, als hätte sich dies geändert.

Mehr News „in den nächsten Tagen“

Auf Instagram verkündete die sympathische Fernsehschönheit nämlich selbst ihr Comeback und schreibt unter ein Bild von sich in einem Studio: „Gülcan is back. Ganz offiziell mit Brief & Siegel. Wer genau hinschaut, weiß auch, wo es hingeht. Weitere Infos bekommen meine 15.000 Sweethearts in den nächsten Tagen. Es fühlt sich so gut an, zurück zu sein. Mein kleines Herz ist am Springen. Kuss, Gülcan.“

Ein Beitrag geteilt von Gülcan Kamps (@guelcankamps) am 9. Okt 2017 um 5:09 Uhr

Die genauere Betrachtung des Posts lohnt sich auf jeden Fall, denn so kann ganz klar erkannt werden, dass es sich bei dem Studio um jenes von ’sonnenklar.TV‘ handeln muss. Ob das also ihr nächstes Projekt ist? Schon bald erfahren die Fans noch mehr, die sich so und so sicherlich schon sehr auf Gülcan freuen.