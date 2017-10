Julia Engelmann: Hier ist ihr Musikvideo "Grüner wird’s nicht"

Dienstag, 10. Oktober 2017, 21:50 Uhr

Als Deutschlands berühmteste Poetry-Slammerin sollte der Name Julia Engelmann mittlerweile vielen bekannt sein, als Stimme ihrer Generation begeisterte sie bereits ein Millionenpublikum.

Foto: Ben Wolf

Die 25-jährige Schauspielerin veröffentlichte bereits drei Bücher, die allesamt auf der „Spiegel‘ Bestsellerliste landeten. Nun begeistert sie ihre Fans auch mit Musik: „Grüner wird’s nicht“ ist der Titel der Debütsingle von Julia Engelmann, der heute mit Video erscheint.

Erste Single zum gleichnamigen Gedicht

Zu dem Song sagte sie: „Ich vergesse manchmal, wie frei ich bin und dass mein Glück in meiner Hand liegt. Mit guten Gedanken ist es wie mit dem Zähneputzen: ich denke sie jeden Tag wieder neu!“. Dieser Satz spiegelt sich auch in den Zeilen des Songs wieder und zeigt die Verbindung zu dem gleichnamigen Gedicht „Grüner wird’s nicht“, das Julia Engelmann zu ihrer ersten Single-Auskopplung inspirierte.

Den neuen wie auch eine ganze Reihe weiterer Songs wird Julia natürlich auch auf ihrer Tour spielen, die heute in der Goethe-Stadt Weimar beginnt und auf der sie ihr neues Live-Programm zeigen wird.

Dazu erscheint auch ihr Debütalbum, welches den wunderbar passenden Titel „Poesiealbum“ trägt.

Foto: Ben Wolf

Tourtermine

11.10.2017 Magdeburg, Stadthalle Magdeburg

13.10.2017 Worpswede, Music Hall Worpswede

14.10.2017 Chemnitz, Stadthalle Chemnitz, Großer Saal

15.10.2017 Regensburg, Audimax

17.10.2017 Frankfurt, Jahrhunderthalle Frankfurt

18.10.2017 Friedrichshafen, Graf-Zeppelin-Haus

20.10.2017 Passau, Dreiländerhalle

21.10.2017 München, Circus – Krone – Bau

28.10.2017 Düsseldorf, Tonhalle Düsseldorf

29.10.2017 Aschaffenburg, Stadthalle am Schloss – Kirchner Saal

30.10.2017 Köln, Musical Dome, Julia Engelmann

31.10.2017 Aachen, Eurogress Aachen

02.11.2017 Braunschweig, Stadthalle Braunschweig

03.11.2017 Bielefeld, Stadthalle Bielefeld

04.11.2017 Mannheim, Rosengarten Musensaal

05.11.2017 Koblenz, Rhein-Mosel-Halle Koblenz

07.11.2017 Heilbronn, Festhalle Harmonie Heilbronn

08.11.2017 Göttingen, Stadthalle Göttingen

09.11.2017 Leipzig, Gewandhaus zu Leipzig

18.11.2017 Berlin, Admiralspalast – Theater

19.11.2017 Lübeck, Musik- und Kongresshalle Lübeck

20.11.2017 Flensburg, Deutsches Haus

23.11.2017 Dresden, Konzertsaal im Kulturpalast Dresden

24.11.2017 Hannover, Kuppelsaal im HCC

25.11.2017 Bremen, Musical Theater Bremen

27.11.2017 Kiel, Konzertsaal Kieler Schloss

29.11.2017 Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

07.12.2017 Augsburg, KONGRESS am PARK Augsburg

08.12.2017 Salzburg, republic

09.12.2017 Wels, Wels Stadttheater

10.12.2017 Wien, Wiener Stadthalle / Halle F

13.12.2017 Saarbrücken, Congresshalle Saarbrücken

30.08.2018 Bochum, Zeltfestival Ruhr