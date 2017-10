Stormzy will mit diesem Ding einen Nummer 1-Hit

Dienstag, 10. Oktober 2017, 23:06 Uhr

Stormzy hofft auf einen Nummer 1-Weihnachtshit. Der 24-Jährige sähe seinen Gospelsong ‚Blinded By Your Grace‘ gerne ganz oben in den Charts. Letztes Jahr schaffte es sein Song ‚Shut Up‘ auf Platz 8 der Weihnachts-Charts, aber dieses Jahr soll das anders aussehen.

Foto: Joe/WENN.com

Deshalb arbeitete der Grime-Musiker hart daran, den aktuellen Track, in dem er von einem Chor begleitet wird, für die Weihnachtszeit aufzupolieren. Fraser T. Smith, der Co-Writer und Produzent des Rappers, verrät nun gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Stormzy hat große Pläne für ‚Blinded By Your Grace‘. Ich will nicht zu viel verraten und das ganze damit verfluchen.“

Clean Bandit waren an der Spitze

Letztes Jahr verlor der gebürtige Londoner, der mit richtigem Namen Michael Owuo Jr. heißt, den Titel an Clean Bandit, der mit seinem Song ‚Rockabye‘, den er mit Anne-Marie sang, die Nummer 1 holte. Zweiter wurden Rag ’n‘ Bone Man mit ‚Human‘ und Louis Tomlinson landete mit seiner Debüt-Single ‚Just Hold On‘, die von Steve Aoki produziert wurde, auf der Nummer 3. Dieses Jahr will aber der Rapper selbst ganz oben auf der Liste stehen. Was wäre das Fest der Besinnlichkeit auch ohne ein bisschen Konkurrenzkampf?