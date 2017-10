Harvey Weinstein: Gattin Georgina Chapman trennt sich

Mittwoch, 11. Oktober 2017, 12:49 Uhr

Georgina Chapman hat sich von Harvey Weinstein getrennt. Die Vorwürfe über sexuelle Übergriffe des Filmmoguls häufen sich die letzten Tage in einem solchen Ausmaß, dass die Designerin und Gattin des gefallenen Moguls nicht mehr hinter ihm stehen kann.

Foto: Charlie Steffens/WENN.com

Gegenüber dem ‚People‘-Magazin erklärt die 41-jährige Marchesa-Designerin: „Es bricht mir das Herz, wenn ich an all die Frauen denke, die wegen ihm gelitten haben.“ Weinstein ist unterdessen nach Europa gereist, um dort angeblich seine Sexsucht behandeln zu lassen. Die Anschuldigungen gegen den Produzenten wurden währenddessen immer konkreter und belastender für Weinstein, vielleicht flüchtete er auch deshalb aus der USA.

So behauptet die Schauspielerin Asia Argento gegenüber dem ‚New Yorker‘, dass sie von Weinstein vor 20 Jahren in Südfrankreich zum Oralsex gezwungen wurde. Ähnliches verriet die Schauspielerin Lucia Evans. Viele Schauspielerinnen trauten sich jahrelang nicht, gegen den mächtigen Produzenten auszusagen, weil sie eben berühmt werden wollten. „Ich weiß, dass er schon viele Menschen zerschmettert hat“, so Argento.

Auch Angelina Jolie Opfer von Übergriffen

Auch Angelina Jolie oder Gwyneth Paltrow gaben bisher an, Opfer von Belästigungen des Filmmoguls geworden zu sein. Jolie schrieb in einer Mai an die ‚New York Times‘. „Ich hatte eine schlechte Erfahrung mit Harvey Weinstein in meiner Jugend. Daher habe ich nie wieder mit ihm gearbeitet und andere vor ihm gewarnt“.

Andere Hollywoodstars geben sich noch kleinlaut und erklärten, dass sie bereits von entsprechenden Gerüchten gehört hätten, so wie Glenn Close oder Kate Winslet. Angeblich sollen andere Kollegen wie Matt Damon oder Russell Crowe vor vielen Jahren daran mitgewirkt haben, eine Geschichte zu vertuschen, das behauptet die US-Journalistin Waxman.