Inka Bause geht auf Tournee und singt

Mittwoch, 11. Oktober 2017, 10:29 Uhr

Im nächsten Jahr feiert Inka Bause, die am kommenden Montag wieder mit ‚Bauer sucht Frau‘ durchstartet, ihren 50. Geburstag – und freut sich im Gegensatz zu vielen anderen Frauen schon richtig darauf.

Immer etwas vorlaut – aber lustig: Inka Bause. Foto: AEDT/WENN.com

Im Interview mit ‚My Way‘ verriet die Strubbelkopfblondine, was sie sich selbst zu ihrem nächsten Gebutstag schenkt, wie sie zum Älterwerden steht und warum sie ihrer Tochter Anneli immer einen Hundert-Euroschein mitgibt. „Ich schenke mir zu meinem 50. selbst eine Tournee, werde ein paar alte und neue Songs singen. Das ist eine schöne Ablenkung.“

Die beliebte Moderatorin, die auch an einer Zwangsstörung leidet, lässt sich aber vom Älterwerden nicht stressen: „Natürlich kann man sagen: ‚Gott, ich werde alt!‘ Aber man kann auch versuchen, jeder Lebensphase schöne Dinge abzugewinnen. Und das muss dann etwas sein, das auch zu diesem Abschnitt passt.“

Sie sucht schon eine rollstuhlgerechte Wohnung

Die lustige Berlinerin, Kind einer der berühmtesten DDR-Schlagerkomponisten, schmiedet auch schon Zukunftspläne, scherzte: „Ich gucke mir jetzt schon rollstuhlgerechte Wohnungen mit Fahrstuhl in Berlin-Mitte an. Ich will doch später kein Haus mit Garten und das ganze Brimborium. Am liebsten würde ich nur drei Schritte von der Komischen Oper entfernt wohnen. Da hätte ich dann ein Abonnement und würde in Begleitung eines netten Herrn hingehen, der dieselben Interessen hat wie ich, der vielleicht auch einen Hund hat oder so…“

Dennoch ist ihr Eigenständigkeit schon wichtig: „Ich will alles selbst regeln und regle auch alles selbst. Unabhängig zu sein, das möchte ich auch meiner Tochter ermöglichen. Deshalb gebe ich ihr immer 100 Euro mit, wenn sie das Haus verlässt, damit sie von überallher mit dem Taxi nach Hause kommen kann und auf keinen Typen angewiesen ist.“