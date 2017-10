Lorde diese Woche in Germany: Wir verlosen Tickets!

Mittwoch, 11. Oktober 2017, 13:51 Uhr

Lorde gehört zu den Superstars einer ganz neuen Generation und jetzt spielt sie in Deutschland! Jetzt gibt sie drei Konzerte in München, Köln und Berlin.

Foto: Rachel Weiss

Im Sommer erschien das zweite Album der Neuseeländerin Lorde, die mit ihrem Erstling „Pure Heroine“ den internationalen Durchbruch feierte und mit zwei Grammys ausgezeichnet wurde. „Melodrama“ heißt das neue Werk der mittlerweile 20-Jährigen Sängerin und Songwriterin – und wie schon bei ihrem Debüt verwandelt Lorde ihre Songs in kleine große Hymen, präsentiert sich als Geschichtenerzählerin und sorgt für Beats, die diesen Sommer beschallen werden.

Große Europa-Tournee

„Melodrama“ wurde von Lorde, Jack Antonoff (Fun, Taylor Swift, Zayn, Sia) und Frank Dukes (The Weeknd, Rihanna, Future, Kendrick Lamar, Drake) produziert.

Im Rahmen ihrer „Melodrama“-Tour wird Lorde rund um den Globus reisen und die Songs ihrer neuen LP, sowie die ihres Erfolgs-Debüts „Pure Heroine“ spielen: Erst geht es im Oktober 2017 quer durch Europa, dann nach Neuseeland und Australien. Am 11. Oktober 2017 wird sie in München, am 14. Oktober 2017 in Köln, und am 15. Oktober 2017 in Berlin performen.

