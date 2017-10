Macaulay Culkin kehrt auf die Leinwand zurück

Mittwoch, 11. Oktober 2017, 11:30 Uhr

Macaulay Culkin wird bald nach langer Zeit wieder im Kino zu sehen sein. Endlich scheint es bei dem blonden Kinderstar wieder bergauf zu gehen!

Foto: Pacific Coast News/WENN.com

Nachdem der Schauspieler vor wenigen Tagen seine Liebe zu der Darstellerin Brenda Song bei der ‚Instagram’s Knott Scary Farm Celebrity Night‘ öffentlich gemacht hatte, kommt nun die nächste gute Nachricht aus dem Hause Culkin. Denn wie ‘Entertainment Weekly’ berichtet, wurde der Hollywoodstar nun für Seth Greens ersten eigenen Film ‘Changeland’ bestätigt. Nach dem 2007er-Film ‘Sex and Breakfast’ wird es also die erste Rolle in einem Kinofilm nach langer Zeit. In ‘Changeland’ wird Culkin die Rolle des Ian übernehmen und Green die Figur Brandon verkörpern. Handeln soll der Film von einem zögerlichen Mann, der sich während einer persönlichen Krise in Thailand mit seinem besten Freund trifft, der vor Selbstvertrauen nur so strotzt. Green ist ein bekannter Schauspieler in Hollywood, der u.a. 1990 als Kinderdarsteller in Stephen Kings „Es“ mitwirkte.

Letzter Film mit Greens war „Party Monster“

Culkin und Green standen zuletzt in ‘Party Monster’ im Jahr 2003 gemeinsam vor der Kamera. Aktuell befindet sich ihr neuer Streifen in der Post-Produktion, weshalb auch ein Erscheinungsdatum noch nicht veröffentlicht wurde. Zuletzt sorgte der ehemalige Kinderstar mit einem Tattoo für Aufsehen, dass er sich gemeinsam mit seinem Patenkind, Paris Jackson, Tochter des verstorbenen Michael Jackson, stechen ließ, um ihre Verbindung zu besiegeln. Beide ließen sich einen Löffel auf den Arm stechen, als sie vor einiger Zeit gemeinsam in LA unterwegs waren. Auf Instagram veröffentlichte Paris einen Schnappschuss der zwei Stars und ihres neuen Körperschmucks. Laut ‚E! News‘ ließen sich die Promis ihre Tattoos bei ‚Tattoo Mania‘ in West Hollywood stechen.

