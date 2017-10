Sarah Jessica Parker: Jetzt gibt's ihre Schuhe bei Amazon

Mittwoch, 11. Oktober 2017, 9:13 Uhr

Sarah Jessica Parker wird in wenigen Tagen ihre Schuhkollektion nach Europa bringen. Es gibt wohl keinen Hollywood-Star mit dem man High Heels mehr verbindet, als mit der 52-jährigen Sarah Jessica Parker, die dank ihrer Rolle als Carrie in der Serie ‘Sex and the City’ zur weltweiten Modeikone geworden ist.

Foto: Amazon

Vor einem Jahr veröffentlichte die dreifache Mutter dann ihre eigene Schuhkollektion, die vorerst nur in Amerika erhältlich war. Doch nun sollen die schicken Treter auch endlich nach Europa kommen. Ab Donnerstag (12. Oktober) werden Pumps, Sneaker und Ballerinas online bei Amazon erhältlich sein. Vorab verriet die blonde Schauspielerin deshalb schon mal, welches Modell sie am liebsten bei einem Date mit ihrem Ehemann Matthew Broderick trägt: „Halbhohe Pumps wie ‘Anahita‘ mit Zierschnalle – diese trage ich jedenfalls im Moment am liebsten. Wichtig: Die Schuhe müssen funkeln!“

Ballerinas und Stiefeletten

Und auf dem Schulweg mit ihren Kinder? Parker: „Besondere Sneaker wie ‘Meteor‘, bequeme Ballerinas wie ‘Gelsey‘ oder Stiefeletten wie mein ‘Minnie‘-Modell an Schlechtwettertagen. Wichtig ist, dass sie sich ganz schnell an- und ausziehen lassen. Und man damit den ganzen Tag umherrennen kann.“

Auf die Frage, ob sie ein persönliches Stil-Vorbild habe, antwortet die Seriendarstellerin im ‘Vogue’-Interview: „Nicht wirklich. Inspiration findet sich überall! Zum Beispiel in alten Vintage-Shops, beim Anblick stilvoll gekleideter New Yorkerinnen, die mir auf der Straße begegnen, in meinen Lieblingsmuseen, auf Reisen.“

Anlass, eine eigene Schuhkollektion auf den Markt zu bringen, war ihre geliebte Filmfigur: „Ehrlich gesagt habe ich schon lange davon geträumt. Über so einen langen Zeitraum Carrie Bradshaw zu verkörpern, hat sicher einen wesentlichen Teil dazu beigetragen. Durch sie habe ich verstanden, wie verlockend Schuhe sein können. Auch wenn Carries Leidenschaft für Schuhe meine bei weitem übersteigt.“

Beim Kauf eines Schuhpaars wartet auf die Fans noch eine weitere Überraschung: ein kostenloses Autogramm der wohl größten Schuh-Ikone!