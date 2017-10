Gewinnspiel: Witzfigur Honecker im Kino

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 17:26 Uhr

Die erfrischende Komödie „Vorwärts immer“ dreht sich um die Ereignisse rund um die geradezu legendäre Leipziger Demonstration am 09. Oktober 1989, die die deutsche Geschichte für immer verändern sollte. Heute startet se in den deutschen Kinos.

Foto: DCM

Jörg Schüttauf (Der Staat gegen Fritz Bauer) brilliert in einer Doppelrolle als echter und falscher Erich Honecker und wurde dafu?r ebenso wie Regisseurin Franziska Meletzky mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. In weiteren Hauptrollen: Josefine Preuß und Devid Striesow.

Und darum geht’s in „Vorwärts immer“

Der beru?hmte Schauspieler Otto Wolf (Jörg Schu?ttauf) steckt in den Proben fu?r ein geheimes Theaterstu?ck mit dem Titel „Vorwärts immer“, in dem er Erich Honecker auf der Bu?hne verköpert. Von Kontakten erfährt Otto eine schockierende Nachricht: Die fu?r den Abend in Leipzig geplanten Demonstrationen gegen das DDR-Regime sollen mit aller Gewalt niedergeschossen werden – und seine schwangere Tochter Anne (Josefine Preuß) ist gerade auf dem Weg dorthin!

Also fassen Otto und seine Kollegen einen waghalsigen Plan: Solange der „echte“ Erich Honecker in Wandlitz auf der Jagd ist, soll Otto als „falscher“ Honecker das Zentralkomitee betreten und den Schießbefehl auf Leipzig zuru?cknehmen. Ein turbulentes Spiel auf Zeit beginnt…

Foto: DCM

Mehr über Jörg Schüttauf

Jörg Schu?ttauf wurde 1961 im damaligen Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) geboren. Sein Grundschullehrer schickte ihn zum Pioniertheater, wo er mit sechs Jahren zum ersten Mal auf der Bu?hne stand. Nach dem Abschluss der zehnten Klasse nahm er eine Lehre als Bu?hnentechniker am dortigen Opernhaus auf, der sich der Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee anschloss. Danach besuchte er die Theaterhochschule „Hans Otto“ Leipzig, die er 1986 mit einem Diplom abschloss. Seinen ersten Film ‚Ete und Ali‘ drehte er 1985 (siehe Video unten).

Josefine Preuß und Jörg Schüttauf bei der Premiere am 11 Oktober 2017. Foto: AEDT/WENN.com

Anschließend erhielt er eine fu?nfjährige Anstellung am Hans Otto Theater in Potsdam. Hier spielte er unter anderem die Titelrollen in Amadeus und im Revisor von Nikolai Gogol. Nach fu?nf Jahren wechselte er ans Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Gleichzeitig war er auch in mehreren Filmen und im Fernsehen der DDR zu sehen, bevor ihm 1992 durch die Hauptrolle in „Lenz“, fu?r die er den Adolf-Grimme-Preis erhielt, der gesamtdeutsche Durchbruch gelang.

Von 2001 bis 2010 spielte er an der Seite von Andrea Sawatzki in der Krimireihe „Tatort“ den Hauptkommissar Fritz Dellwo in Frankfurt am Main. Er lebt in der Nähe von Potsdam, ist verheiratet und hat eine Tochter.