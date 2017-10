Mark Forster wird als „Man of the Year“ 2017 geehrt

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 20:02 Uhr

An ihm kommt man nicht vorbei: Mark Forster ist das Hitwunder der deutschen Pop-Musik. Das Stil-Magazin GQ Gentlemen’s Quarterly kürt denMann mit dem Basecap nächsten Monat mit dem „GQ Men of the Year“-Award in der Kategorie „Music National“.

Foto: Becher/WENN.com

Am 9. November wird der 33-Jährige, der neuer Coach bei ‚The Voice of Germany‘ wird, die Auszeichnung bei der stilvollen Gala in der Komischen Oper Berlin persönlich entgegennehmen. GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf erklärte dazu: „In der deutschen Popszene ist Mark Forster eine echte Seltenheit. Seine Songs treffen den Zeitgeist, mit seiner Art vermittelt er uns Optimismus und Lebensfreude. Kein Wunder also, dass die erfolgreichsten Musiker des Landes aus den verschiedensten Genres mit dem Chartstürmer zusammenarbeiten wollen. Dass er trotz all seiner Erfolge sich selbst und seinem unverwechselbaren Style treu geblieben ist, macht ihn für uns zum ‚GQ Man of the Year‘.“

Rasanter Aufstieg

2012 veröffentlichte Mark Forster sein erstes Album „Karton“. Seitdem folgten Hits wie „Flash mich“ oder „Chöre“, ausverkaufte Konzerthallen und zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen. Aktuell ist er mit seinem dritten Studio-Album „Tape“ auf Tour und ab kommender Woche in der neuen Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ im TV zu sehen.

Im kommenden Jahr ist Mark auch Host der VOX-Show ‚Sing meinen Song – Das Tauschkonzert‘.

Die Verleihung der „GQ Men of the Year“-Awards zählt zu den renommiertesten Award-Shows in Deutschland und findet in diesem Jahr zum 19. Mal statt. Moderiert wird die Gala (natürlich) von Barbara Schöneberger.