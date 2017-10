Michael Fassbender wird Regisseur

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 18:27 Uhr

Michael Fassbender plant seine erste Regiearbeit. Die Arbeit mit der Kamera ist ihm vertraut: Als Schauspieler verfügt er bereits über reichlich Erfahrung, jetzt möchte er etwas Neues ausprobieren.

Foto: Michael Wright/WENN.com

Der deutsch-irische Star („X-Men: Erste Entscheidung“) will in Zukunft auch hinter der Kamera arbeiten. „Das ist auf jeden Fall etwas, was ich bald machen will“, sagte der 40-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe jetzt über 20 Jahre Erfahrung im Schauspielgeschäft. Und Regie hat mich schon immer interessiert. Hoffentlich ist die Zeit dafür jetzt reif.“ Zu möglichen Projekten wollte der gebürtige Heidelberger noch nichts verraten. „Ich möchte noch nicht darüber sprechen, falls es am Ende womöglich doch nichts wird“, sagte Fassbender. „Das wäre ärgerlich.“

Fassbender im Thriller „Schneemann“

Außerdem verriet Fassbender, der mit Alicia Vikander liiert ist, dass er als Kind Rennfahrer werden wollte. „Seit ich drei Jahre alt war, wollte ich hinter das Steuer“, sagte er. „Ich konnte es kaum abwarten, meinen Führerschein zu machen.“ Einer seiner Helden sei Michael Schumacher.

Für ihn sei ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, als er im Sommer als Fahrer an der Rennserie „Ferrari Challenge“ teilnehmen durfte, sagte Fassbender und scherzte: „Mehr als ein dritter Platz in Kanada ist dabei aber nicht rausgesprungen.“

Ab 19. Oktober ist Michael Fassbender jedenfalls erstmal als Kommissar Harry Hole in der Verfilmung des Joe-Nesbø-Thrillers „Schneemann“ im Kino zu sehen. (dpa/KT)

