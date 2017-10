Natasha Bedingfield ist schwanger

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 17:50 Uhr

Natasha Bedingfield erwartet ihr erstes Kind. Die 35-jährige Sängerin hat bekannt gegeben, dass sie zusammen mit Ehemann Matthew Robinson ihr erstes Kind erwartet. Bedingfield teilte die frohen Neuigkeiten über die sozialen Netzwerke und postete ein Bild auf Instagram, auf dem sie und Robinson die Babykugel umarmen.

Foto: FayesVision/WENN.com

Dazu schrieb die ‚Unwritten‘-Interpretin: „Matt und ich sind begeistert, euch mitzuteilen, dass wir ein neues Leben in diese Welt bringen werden. Wir können es kaum abwarten, uns auf diese großartige Reise zu begeben!“

Ein Kind hat sich die Sängerin schon sehr lange gewünscht und ist jetzt umso glücklicher, wie sie der Zeitung ‚The Sun‘ berichtet: „Man sieht jetzt langsam den Babybauch und dadurch wird es erst so wirklich real. Ich bin sehr aufgeregt, mich auf diesen neuen Lebensabschnitt einzulassen.“ Fans ihrer Musik müssen trotzdem nicht traurig sein.

Neues Album in Sicht?

Die Britin will sich durch ihre Schwangerschaft nicht von ihrer Karriere ablenken lassen. Ihr letztes Album ‚Strip Me Away‘ veröffentlichte Bedingfield im Jahr 2011. Jetzt macht sie den Fans Hoffnungen, dass die lange Durststrecke bald zu Ende sein könnte: „Ich würde sehr gerne mehr Zeit zuhause in Großbritannien verbringen, neue Musik veröffentlichen und auf Tour gehen. Ich möchte nur nichts auf Kosten der Qualität überstürzen. Ich werde sicher gehen, dass meine neue Musik die lange Wartezeit wert war.“