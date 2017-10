Neue DSDS-Jury mit Mousse T. und Ella Endlich

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 8:33 Uhr

Die RTL-Castingshow ‚Deutschland sucht den Superstar‚ stellt sich neu auf. N3eben Dieter Bohlen sitzen 2018 drei neue Juroren: Mousse T., Ella Endlich und Carolin Niemczyk.

Foto: AEDT/WENN.com

Die Musical-, Pop und Schlagersängerin Ella Endlich (33), die Popsängerin Carolin Niemczyk (27) von „Glasperlenspiel“ und der

Musikproduzent Mousse T. (51, der für Tom Jones den Welthit ‚Sexbomb‘ schrieb) werden in der 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ in der Jury neben Chefjuror Dieter Bohlen (63) sitzen.

Aufzeichnungen beginnen

Der erste Arbeitstag der neuen Jury beginnt am 15. Oktober 2017 in Frankfurt, wo die ersten Aufzeichnungen der Jury-Castings starten. Weitere Städte sind Köln und Hamburg. An allen Aufzeichnungsorten haben Sängerinnen und Sänger die allerletzte Chance, sich für die 15. Staffel von DSDS zu bewerben. Mit viel Können und etwas Glück stehen sie direkt vor der neuen DSDS Jury.

RTL strahlt die Jubiläumsstaffel ab Januar 2018 aus.