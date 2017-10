Robert Pattinson ist wieder Single?

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 12:41 Uhr

Robert Pattinson soll sich von FKA Twigs getrennt haben. Der Schauspieler und seine Freundin haben sich angeblich auseinander gelebt. Die beiden waren seit 2014 zusammen und gerüchteweise sollen sie sogar schon verlobt gewesen sein.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Nun berichtet ein angeblicher Insider der ‚Sun‘ aber, warum diese Beziehung in die Brüche ging: „Die ersten zwei Jahre waren die beiden fast untrennbar zusammen, aber in den letzten Monaten sind sie voneinander weggedriftet. Sie haben immer weniger Zeit miteinander verbracht. Rob ist gelangweilt davon, hat die Verlobung aufgelöst und Freunden erzählt, dass sie sich getrennt haben. Aber nach so langer Zeit sind da natürlich immer noch Gefühle zwischen ihnen. Es ist eine schwierige Situation, aber die Dinge wurden zu kompliziert zwischen ihnen und beide wissen, dass es als Paar nicht mehr funktioniert.“

Gerüchte über Verlobung nicht lange her

Diese Meldung kommt sehr überraschend für die Fans des ‚Twilight‘-Stars, da erst im Juli noch über eine Verlobung mit der ‚Two Weeks‘-Sängerin gemunkelt wurde. Auf die Frage in der Radiosendung ‚The Howard Stern Show‘, ob er die entscheidende Frage gestellt habe, antwortete der 31-jährige Hollywood-Liebling nur: „Ja, irgendwie schon…“

Ein Beitrag geteilt von FKA twigs (@fkatwigs) am 10. Okt 2017 um 7:08 Uhr

Der ‚Remember Me‘-Darsteller erklärte damals auch, warum er seine Beziehungen lieber geheim halte: „Es ist sehr frustrierend, weil man der Welt gerne [seine Beziehung] zeigen möchte und dann die Entscheidung treffen muss. Möchte man so verrückte Leute am Privatleben teilhaben lassen? Denn aus irgendeinem Grund gibt es solche ‚Twilight‘-Verrückte, die glauben, dass jede Entscheidung, die ich treffe, zu einer Art Verschwörung gehört. Also möchte man seine Beziehung beschützen und geheim halten. Ich versuche, eine dicke Linie [zwischen der Öffentlichkeit und dem Privatleben] zu ziehen, aber das macht es schwierig, eine richtige Beziehung zu führen.“ (Bang)