Sarah Nowak: Noch mehr Kinder

Donnerstag, 12. Oktober 2017, 14:45 Uhr

Sarah Nowak macht sich Gedanken über ihren After-Baby-Body. Das einstige Playmate erwartet in wenigen Wochen schon ihre erste Tochter. Nun hat sie verraten, ob sie sich danach wieder einer Schönheitsoperation unterziehen will.

Foto: WENN.com

Die 26-Jährige und ihr schöner Verlobter, der Fitnesstrainer Dominic Harrison, werden schon in wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern und obwohl ihre Tochter noch nicht geboren ist, denkt die werdende Mutter über ihren Körper nach der Schwangerschaft nach.

Als ‚Promiflash‘ sie fragte, ob sie nach der Geburt möglicherweise eine Beauty-OP in Betracht zieht, antwortete die ehemalige ‚Bachelor‘-Kandidatin lachend: „Ich denke nicht, dass wir nach unserer Kleinen schon abgeschlossen haben mit der Fortpflanzung.“ Einen chirurgischen Eingriff schließt sie daher definitiv aus.

Ein Beitrag geteilt von Sarah Nowak (@sarahnowak) am 11. Okt 2017 um 7:50 Uhr

Figur lieber mit Training wieder herrichten

„Es wird erst mal gar nichts gemacht“, erklärt sie. „Wenn man eh vor hat, noch ein weiteres Kind zu bekommen, wäre es Blödsinn, sich nochmal die Brüste machen oder den Bauch richten zu lassen.“ Die schöne Blondine will sich also nicht beeilen, um in kürzester Zeit mit Hilfe eines Beauty-Docs zu ihrem alten Körper zurückzukehren. Ihre vorherige Figur will sie stattdessen ganz in Ruhe und mit Training zurückerobern.