Charts der Woche: Sunrise Avenue auf Platz 1

Freitag, 13. Oktober 2017, 15:28 Uhr

Freitag der 13. wird für Samu Haber und seine Jungs von Sunrise Avenue zum echten Glückstag: Das Quartett tritt nicht nur vor ausverkauftem Haus in der finnischen Heimat auf, sondern erobert parallel auch Platz eins der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Foto: Universal Music

„Heartbreak Century“ ist bereits das fünfte Studioalbum der Band und bietet neben bewährtem Rocksound auch folkige Einschläge.

Unheilig, deren Longseller „Grosse Freiheit“ mit 23 Wochen häufiger die Hitliste anführte als irgendein anderes deutsches Album, präsentieren an zweiter Stelle ihr „Best Of Vol. 2 – Rares Gold“. a-ha ziehen den Stecker und geleiten ihr „MTV Unplugged – Summer Solstice“ zu Position drei. Das Werk wurde zur Sommersonnenwende aufgenommen und enthält Akustik-Versionen von Welthits wie „Take On Me“ oder „The Sun Always Shines On TV“.

Wanda mit dem neuen Album in den Top 5

Wenn es um das neue Selbstbewusstsein der österreichischen Musikszene geht, kommt man an einer Band nicht vorbei: Wanda. Die fünf Wiener bilden die Speerspitze der aktuellen Austro-Pop-Welle und haben auf Platz fünf ihre Platte „Niente“ dabei.

Savas & Sido verlassen die Frontlinie und funken nun an achter Stelle aus ihrem „Royal Bunker“. In ihre Fußstapfen tritt eine ganze Reihe an HipHop-Neuveröffentlichungen, angefangen von Fünf Sterne Deluxe („Flash“, elf) über Mortel („Racaille“, 26), und Reece, Akkord & Deoz M.I.K.I („Suffkoppkommando 2“, 29) bis hin zu Afrob („Beats, Rhymes & Mr. Scardanelli“, 45) und Cashmo („Hoez & Broz“, 96).

Bausa ganz oben in den Single-Charts

Apropos HipHop: Der baden-württembergische Rapper Bausa übernimmt mit seinem Song „Was du Liebe nennst“ sensationell das Kommando über die Offiziellen Deutschen Single-Charts. Vergangenen Freitag auf Platz 51 eingestiegen, legte er eine furiose Aufholjagd hin und überholte die halbe Hitliste.

Es ist der höchste Sprung an die Spitze aller Zeiten (New Einstiege und Wiedereinstiege ausgenommen).

Kay One und Pietro Lombardi rutschen ab

Bereits der dritte Track eines Deutschrappers in Folge führt die Hitliste an. Zuvor waren Kollegah & Farid Bang („Sturmmaske Auf (Intro)“, jetzt auf zehn) und Kay One („Señorita“, mit Pietro Lombardi, jetzt auf vier) erfolgreich. Silber und Bronze sichern sich der „rockstar“ von Post Malone feat. 21 Savage bzw. Zayn feat. Sia („Dusk Till Dawn“).

Ed Sheeran klettert von 19 auf neun und macht seinen zehnten Top 10-Hit „Perfect“. Höchster Neuling ist US-Sänger Charlie Puth („How Long“, 71).

