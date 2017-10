Daniela Katzenberger: Figur-Frust?

Freitag, 13. Oktober 2017, 11:08 Uhr

Daniela Katzenberger äußert sich zu ihren aktuellen Figurproblemen. Sonst zeigt sich die Strahleblondine meist glücklich und zufrieden und scheint so viel Erfolg wie noch nie zu haben. Doch hinter all dem Grinsen im TV und auf Social Media versteckt die 31-Jährige wohl ein kleines Geheimnis: Ihren Frust mit ihrer Figur.

Foto: Michelle Zillekens/WENN.com

Gegenüber dem Magazin ‚Closer‘ offenbart Daniela, wie schwer es ihr derzeit damit ergehe: „Aktuell habe ich wieder zugenommen, das macht mir zu schaffen. Manchmal hasse ich meinen Körper.“

Für die Gewichtszunahme gibt es jedoch auch ganz einfache Gründe, nämlich genau dieses erfolgreiche Leben der Kultblondine. Zur Zeit kann sie zwar wieder ein wenig mehr entspannen, wie sie selbst schildert: „Zum ersten Mal seit langer Zeit kann ich mir ein, zwei freie Tage in meiner Wahlheimat Mallorca gönnen und mich bei meiner Familie entspannen.“

Neue Styling-Show kommt

Doch dies war – und bleibt sicherlich – nicht immer so. Zahlreiche Jobs stehen an, so wie auch ihre letzte Doku-Soap ‚Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis‘, für die sie natürlich ständig am Pendeln war. Dass sich das bei manchen auch auf die Ernährung auswirken kann, ist wohl klar. Fitness und Diät verweilten nämlich somit an letzter Stelle. „Ich habe mich nicht mehr so strikt an meinen Ernährungsplan gehalten“, gab Daniela bereits zu. Dadurch habe sie „wieder zugenommen, nachdem [sie] die Kilos zuletzt so erfolgreich losgeworden“ ist.

Über ihre Pläne verriet sie kürzlich ‚klatsch-tratsch.de‘: „Ab November startet meine neue Styling-Show „3 Boxen, dein Style“ bei RTL2. Darin bewerben sich ganz süße Mädels bei mir, die einen neuen Style suchen und den mit mir zusammen – hoffentlich – finden“.