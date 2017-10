Harvey Weinstein: Auch Großbritannien untersucht den Fall

Freitag, 13. Oktober 2017, 8:34 Uhr

Harvey Weinstein wird nun auch von der britischen Polizei unter die Lupe genommen. Die Londoner Metropolitan Police bestätigte, dass sie bezüglich des Filmemachers eine Beschwerde der Polizei aus Merseyside erhielten.

Foto: KIKA/WENN.com

Jetzt untersucht das Kommando für Kindesmissbrauch und Sexualverbrechen den Fall Weinstein genauer.

In einem Statement berichtete Scotland Yard: „Met wurde eine Anschuldigung eines Sexualverbrechens von der Merseyside Police übergeben… Die Behauptungen werden von den Offizieren des Kommandos für Kindesmissbrauch und Sexualverbrechen untersucht […]. Wir können bestätigen, dass ein Bericht um 8:40 Uhr am Mittwoch [11. Oktober] bezüglich eines mutmaßlichen Sexualverbrechens in der Londoner Gegend in den 1980ern einging. Der Bericht wurde an die Metropolitan Police geleitet.“

New Yorker Polizei rollt alte Fälle auf

Diese neue Untersuchungen finden nun statt, nachdem sich auch das New York City Police Department daran machte, eine „Überprüfung“ der Beschuldigungen gegenüber den 65-jährigen Filmproduzent einzuleiten. All dies begann mit einer Berichterstattung der ‚New York Times‘ über die angeblichen sexuellen Belästigungen von Weinstein von mehreren Frauen, von denen er mindestens acht für ihr Stillschweigen bezahlt haben soll. Seither haben sich einige Hollywood-Größen gegen aber auch für den Produzenten ausgesprochen und seine Frau sich von Weinstein getrennt. Außerdem soll sich Weinstein mittlerweile nach Europa und dort in Therapie gegen seine Sexsucht begeben haben.