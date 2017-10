Josh Hartnett über das Schneesturmdrama "6 Below"

Freitag, 13. Oktober 2017, 22:30 Uhr

Josh Hartnett fing während der Dreharbeiten zu ‚6 Below‘ aufgrund seines Gewichtsverlusts an zu halluzinieren. Der 39-Jährige spielt derzeit im Film über die wahre Geschichte des Snowboarders und Hockeyspielers Eric LeMarque mit, der für acht Tage in einem Schneesturm feststeckte.

Foto: Phil Lewis/WENN.com

Da Hartnett eine realistische Performance beim Dreh hinlegen wollte, nahm er drastisch viel Gewicht ab und verlor dabei fast den Verstand. Im Gespräch mit der ‚Metro‘-Zeitung erzählt er: „Da Eric auf dem Berg Gewicht verlor, war ich im Gegensatz auf einer unbedeutenden Diät. Die Menge an Essen, die ich normalerweise aß, war beinahe nicht vorhanden. Bei all der Energie, die ich in der Höhe verbrannt habe, habe ich nichts zu mir genommen. Durch die Halluzinationen aufgrund des Gewichtsverlusts habe ich meinen Verstand verloren.“

Die dramatische Geschichte im Utah-Gebirge

Der Film erzählt die dramatische Geschichte über LeMarque. Nachdem er auf einem Berg gestrandet ist, beginnt er, sich mit seinen Dämonen zu arrangieren. Während er ums Überleben kämpft, entdeckt er die Kraft des Glaubens wieder. Das Verlieren des Verstands war nicht Hartnetts einziges Problem, wie er berichtet: „Die Kälte im Utah-Gebirge war unangenehm. Du kannst dir mehrere Schichten, die gegen die Kälte helfen, übereinander anziehen […] Du bist nicht immun gegen die Kälte, wenn du dort oben den Elementen ausgesetzt bist. Da gibt es immer Kälte, die über die Grenze deiner Belastbarkeit hinausgeht.“

Doch es habe Wege gegeben, damit umzugehen: „Irgendwann habe ich Frostbeulen bekommen und wir mussten die Dreharbeiten unterbrechen, damit ich mich aufwärmen konnte. Ärzte wollten, dass ich ein paar Tage aussetze, damit meine Füße auftauen. Aber das war unmöglich und wir mussten mehrere dieser Wärmekissen in die Stiefel stecken, um sicher zu gehen, dass ich Pausen mache, um mich aufzuwärmen.“ Neben Hartnett spielen auch Mira Sorvino, Sarah Dumont und Jason Cottle in dem neuen Überlebensdrama mit.

Der Film erscheint hierzulande am 27. Dezember 2017 nur auf DVD.