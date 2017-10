Lewis Hamilton: Stippvisite in der Herrenabteilung des KaDeWe

Freitag, 13. Oktober 2017, 9:03 Uhr

Am gestrigen Donnerstagabend lud das Berliner Kaufhaus KaDeWe gemeinsam mit dem Label Hugo Boss im Rahmen der langjährigen Partnerschaft beider Marken zum Talk mit Lewis Hamilton ein.

Foto: Isa Foltin/Getty Images for Hugo Boss X KaDeWe

Als einer der bekanntesten Markenbotschafter von Mercedes AMG-Petronas Motorsport hat es der Formel 1 Fahrer geschafft sich auch fernab des Rennsports einen Namen mit Superstar-Status zu machen.

In einem ausgewählten Kreis von Presse, Prominenten und Freunden des Hauses erzählte Hamilton am Abend in der Herrenmode-Abteilung von seinen sportlichen Erfolgen, seiner Passion für Mode und was ihn in seinem Leben antreibt.

Foto: Isa Foltin/Getty Images for Hugo Boss X KaDeWe

Kurzer Auftritt mit viel Tamtam

Der 32-Jährige Rennfahrer, der schon immer durch einen stylischen und teuren Look auffiel sagte bei der Veranstaltung, dass er plane, seine eigenen Sachen zu entwerfen: „Ich will mein eigenes Ding machen, Urban Chic“. Sein Vorbild in Sachen Style sei US-Produzent Pharrell Williams: „Er verschiebt Grenzen, geht seinen Weg“.

Foto: Isa Foltin/Getty Images for Hugo Boss X KaDeWe

Journalisten durften übrigens keine Fragen stellen, das tat ZDF-Moderator Jochen Breyer. Nach 15 Minuten war der Spuk vorbei. Zusammengefasst sah der „Evening With Lewis Hamilton“ so aus: Fototermin mit Sonnenbrille, Talk und anschließend Selfies und Autogramme. Und danach ging’s mit der Privatmaschine wieder zurück nach London.

Foto: Isa Foltin/Getty Images for Hugo Boss X KaDeWe

Der Mercedes-Pilot kann im nächsten Rennen am 22. Oktober in Austin/Texas zum vierten Mal Formel-1-Weltmeister werden. In der WM führt er vier Grand Prix vor Saisonende mit 59 Punkten Vorsprung vor Ferrari-Star Sebastian Vettel. (KT/dpa)