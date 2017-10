Vierte Schwangerschaft bei den Kardashians?

Freitag, 13. Oktober 2017, 13:05 Uhr

Auch soll angeblich ein Kind erwarten. Die Reality-Familie scheint derzeit einen Wettbewerb zu veranstalten, denn nach Kylie, Khloé und Kims Leihmutter soll auch Kourtney Kardashian schwanger sein.

Das wäre dann die vierte Kardashian-Schwangerschaft im Haus der Patchwork-Familie. Laut ‚InTouch‘ soll Kourtney von ihrem derzeitigen Freund Younes Bendjima schwanger sein, die beiden freuen sich angeblich auf ein gemeinsames Kind.

Ein angeblicher „Insider“ berichtet, dass die dreifache Mutter noch lange nicht fertig ist mit dem Kinderkriegen: „Sie hat es nur der Familie und ihren besten Freunden erzählt. […] Sie will mindestens sechs Kinder und ist bereit für das Vierte!“ Böse Zungen behaupten allerdings, dass hinter den frohen Botschaften ein perfider Plan steht.

Und was sagt Scott Disick?

Laut dem US-Revolverblatt ‚National Enquirer‘ – das eher nicht für die vollständige Zuverlässigkeit seiner Informationen bekannt ist – sollen sich diese Umstände besonders finanziell für die Familie und die Show ‚Keeping Up With the Kardashians‘ lohnen, da die Einschaltquoten in dem Fall besonders hoch sind.

Was Scott Disick derweil zu den Gerüchten sagt, ist nicht bekannt. Allerdings dürfte er nicht gerade glücklich sein. Das Paar beendete seine Beziehung vor einiger Zeit nach einer langen On-Off-Phase offiziell. Beide haben mittlerweile neue Partner, doch der 34-Jährige war trotzdem nicht besonders begeistert, als er von dem neuen Freund seiner Ex erfuhr.