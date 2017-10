Whitney Houston: Neue Aufnahmen zum 25. "Bodyguard"-Jubiläum

Freitag, 13. Oktober 2017, 8:44 Uhr

Zum 25. Jubiläum von ‚Bodyguard‘ werden Aufnahmen von Whitney Houston veröffentlicht. Und nicht nur irgendwelche – der besondere Anlass wird mit bisher unveröffentlichten Songs gefeiert.

Foto: WENN

‚Entertainment Tonight‘ beschreibt, dass Legacy Recordings zusammen mit Estate of Whitney E. Houston dem Original-Soundtrack des Thrillers, der der meistverkaufte Soundtrack aller Zeiten wurde, Tribut zollt. So soll bereits am 17. November das Album ‚Whitney Houston – I Wish You Love: More From The Bodyguard‘ erscheinen, das eine Sammlung an unveröffentlichten Live- und Studioaufnahmen der ‚The Bodyguard Tour‘ der Musiklegende von 1993 bis 1995 beinhalten wird.

Große Party geplant

Darunter werden auch eine abgeänderte Version des Remix ‚I’m Every Woman‘ und andere Versionen der Filmsongs zu hören sein. Zusätzlich bringt Warner Bros. Home Entertainment Special Features zum Film heraus, in dem Whitney Houston gemeinsam mit Kevin Costner die Hauptpersonen darstellten. Ausgewählte Digitalhändler werden diese ab 31. Oktober anbieten.

Zusätzlich findet am 4. November im Hotel Fontainebleau Miami Beach, das als Kulisse für den 1992er-Blockbuster galt, eine Party mit Filmausstrahlung und besonderen Veranstaltungen statt. Gast der Party wird man allerdings nur durch Einladung – auf der Webseite der Sängerin gibt es aber weitere Informationen dazu.