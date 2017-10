Gewinnspiel "The Kelly Family": DVD „We Got Love - Live“

Samstag, 14. Oktober 2017, 15:03 Uhr

Noch eine Woche bis „We Got Love – Live“ – die neue DVD der Kelly-Family – erscheint. Als Appetizer gibt es jetzt das Video zu „Please Don’t Go“ live aus der Westfalenhalle in Dortmund am Start.

The Kelly Family gestern bei der ‚Goldenen Henne‘ in Leipzig. Foto: WENN.com

Im November 2016 verkündete Angelo Kelly, dass ‚The Kelly Family‘ zurückkommen und im Mai 2017 ein Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle geben würden. Die Karten für die Show waren nach 18 Minuten restlos ausverkauft und auch die Tickets für die beiden Zusatzkonzerte waren innerhalb weniger Stunden vergriffen. Ein unübersehbarer Liebesbeweis, der die Kellys vollkommen unerwartet traf und zum Nachdenken brachte. Angelo Kelly: „Dass die Konzerte so schnell ausverkauft waren, hat uns tatsächlich umgehauen. Wir haben erst dadurch wirklich begriffen, wie wichtig es für viele Menschen ist, dass wir wieder zusammen Musik machen.“

Unglaubliches Comeback

Trotz des Regens strömen mehrere Generationen treuer Fans an jenem Freitagabend im Mai zur Westfalenhalle und harren aus, bis die Türen aufgehen und ein Konzert seinen Anfang nimmt, das für die Menschen vor der Bühne ebenso emotional ist, wie für die Künstler auf den Brettern. Gleich zu Beginn bringt Patricia das Gefühl in der Halle auf den Punkt: „Es ist unbeschreiblich. Es ist unglaublich. Es ist ein Segen, es ist ein Geschenk. Überall die Schilder mit dem Wort ‚Danke’ – wir haben EUCH zu danken!“

Tosender Beifall und die erste große Ballade des Abends folgen. Das grandios arrangierte „First Time“ singt eine sichtlich gerührte Patricia Kelly nur zur Hälfte – die andere singen die Fans. Schon nach zehn Minuten dieser fantastischen Live-Aufnahmen spürt auch der Zuschauer, der nicht live dabei war, die tiefe Zuneigung und den aufrichtigen Respekt, der die Musiker am 19., 20. und 21. Mai 2017 mit ihrem Publikum verbindet.

Konzertmitschnitt mit 2 Stunden Länge

Der Konzertmitschnitt „We Got Love – Live“ präsentiert Angelo, Jimmy, Joey, John, Kathy und Patricia Kelly sowie ‚Special Guest’ und Gründungsmitglied Paul Kelly in Höchstform. Gereifte Musiker und demütige Künstler, die nie vergessen haben wem sie ihren Erfolg verdanken, und mit vollem Herzen ein Feuerwerk liebgewonnener Hits wie „An Angel“, „Fell In Love With An Alien“ oder „Why Why Why“ und neuer Lieblingslieder wie „Nanana“, „We Got Love“ oder „Brothers And Sisters“ abfeuern.

Foto: Universal Music

Dazu sagten die Kellys: „Wir fühlen uns gesegnet, Teil von so etwas Großem zu sein. Wir blickten in die Gesichter der jungen Leute, die damals dabei waren und nun Eltern geworden sind. Das war schon ein verrücktes Gefühl. Wir haben nicht erwartet, dass das Publikum so ausrastet. Es war wie früher.“

Der Doppel-CD/Doppel-DVD Release bietet aber nicht nur insgesamt über 2 Stunden Konzertmitschnitt, sondern auch eine zusätzliche Bonus-DVD, die neben den beiden Videos zu „Nanana“ und „Brothers And Sisters“ auch exklusives Making-Of-Material und Backstage-Aufnahmen enthält, die den Weg zu diesen besonderen Comeback-Konzerten auf extrem persönliche und intime Weise dokumentieren.

klatsch-tratsch.de verlost 3 DVDs

Um teilnehmen zu können, musst Du außerdem Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 31. Oktober 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Kelly Family live“.

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.