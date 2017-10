Nicole Kidman sorgt sich um die jungen Frauen

Samstag, 14. Oktober 2017, 11:01 Uhr

Nicole Kidman wendet sich mit einer wichtigen Botschaft an junge Frauen in Hollywood. Es ist gerade für Neueinsteiger nicht einfach, in der Filmbranche Fuß zu fassen und den Durchbruch zu schaffen.

Foto: WENN.com

Wie der Weinstein-Skandal offenbart, wird dies für Frauen zusätzlich dadurch erschwert, dass sie unangebrachtem Verhalten von Männern in Machtpositionen ausgesetzt sind. Deshalb rät die 50-Jährige „vor allem jungen Frauen, dass sie auf sich aufpassen, sicherstellen, dass sie beschützt sind, dass niemand ihren Geist bricht und dass sie sie selbst sind.“

„Wir können dieses Verhalten nicht tolerieren“

Im Interview mit dem Radiosender ‚Magic Radio‘ erklärt die Darstellerin etwas verklausuliert: „Wir passen uns selbst und unsere Identitäten so oft an das an, was wir sehen und tatsächlich herauszufinden, wer du bist, was du sagen willst und welche deine Stimme ist, ist eine der schwersten, aber wichtigsten Dinge im Leben.“

Die durchaus talentierte Oscargewinnerin stellt weiter klar, dass sich endlich etwas ändern müsse in der Gesellschaft: „Über zwei Jahrzehnte lang arbeite ich nun schon für UN Women, um Gewalt gegen Frauen auszulöschen. Das ist jetzt sehr wichtig. Wir können dieses Verhalten nicht tolerieren.“