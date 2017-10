Best Dresses of the Day (501): Cate Blanchett und Co. in London

Sonntag, 15. Oktober 2017, 17:29 Uhr

Anlässlich des Filmfestivals in London zeigte sich das „Who is Who“ der Filmszene in angesagten Looks auf dem roten Teppich. Hollywoodstar Cate Blanchett, Schauspielerin Emma Thompson und Oscargewinnerin Nicole Kidman sind uns mit ihren Outfits ganz besonders aufgefallen.

Foito: Lia Toby/WENN.com

Cate Blanchett in Givenchy

Cate erschien zur Premiere von „Manifesto“ in einer extravaganten Kombination von Givenchy. Ihr schicker Look bestach mit einer klassischen, schwarzen Hose und einer weißen Bluse, verziert mit Rüschen. Dazu kombinierte die 48-Jährige schwarze Sandaletten und wählte ein dezentes Makeup.

Ein Ensemble, welches zwar farblich schlicht ist, jedoch durch seine ausgefallenen Details punkten konnte und Cate zu einem stilsicheren Auftritt verhalf.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Emma Thompson in Stella McCartney

Farbenfroh hingegen zeigte sich Schauspielkollegin Emma Thompson, die zur Premiere von „The Meyerowitz Stories“ von Kopf bis Fuß in strahlendem Pink erschien.

Ihr angesagter Hosenanzug von Stella McCartney überzeugte in einer der Trendfarben des Herbstes. Die 58-Jährige kombinierte ihren Look mit schwarzen Schuhen und präsentierte ihre stylishe, blonde Kurzhaarfrisur.

Foto: WENN.com

Nicole Kidman in Prada

Auch Schauspielerin Nicole Kidman konnte mit ihrer Garderobe alle Blicke auf sich ziehen. Zu der Premiere von „The Killing of a Sacred Deer“ zeigte sich die 50-Jährige in einer silbernen, bodenlangen Robe aus dem Hause Prada. Der trendy Glitzerlook sorgte mit tausenden Pailletten für Aufsehen und zauberte einen kühlen und modernen Winter-Look. Hingucker waren aufwendige Verzierungen in Form von filigranen Ketten am Oberteil des Kleides.

Wir sind vom Modebewusstsein der drei Filmstars begeistert und küren sie zu den schönsten Damen des Tages! (HA)