Die Geissens kriegen eine neue Show

Sonntag, 15. Oktober 2017, 12:25 Uhr

Die Geissens wollen wohl bald auch im Fernsehen ums große Geld zocken. Das Millionärspaar sorgt immer wieder für außergewöhnliche Schlagzeilen und ziehen mit ihrer Reality-Show Tausende vor die heimischen Fernseher.

Foto: RTL 2

Das soll ihnen nun auch mit ihrer neuen putzigen Show-Idee gelingen, in der es um viel Geld gehen soll. In ‘Spiel die Geissens unter den Tisch’ wird das Glamour-Paar bei RTL2 gegen ein anderes Kandidaten-Paar um angeblich 20.000 Euro spielen. Laut dem ‘OK!’-Magazin sollen die Dreharbeiten im November beginnen. Nun soll das große Geld also nicht nur in ihrem Privatleben eine große Rolle spielen, sondern auch in ihrer neuen Sendung.

Auto versenkt

Dass es das Paar nicht an Euros mangelt, bewiesen sie im März dieses Jahres mit Bildern von einem bösen Zwischenfall. Denn der 53-jährige Unternehmer und seine zwei Jahre jüngere Frau posteten bei Facebook und Instagram Fotos und Videos ihres mattschwarzen ‚Audi Q7‘, der zur Hälfte in einem Erdloch steckte. Davor ein dunkelgraues Kreuz mit Roberts Initialen und einem Blumenstrauß.

Was die Auto-Beerdigung auf sich hatte, erklärte Carmen gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung so: „Das ist eine Protest-Aktion gegen unsere Versicherung ‚Generali‘! Wir sind seit 22 Jahren dort versichert, zahlen Prämien für unsere bis zu zehn Autos, das Boot und unsere Häuser und Wohnungen von rund 100.000 Euro. Als unser Hausmeister im letzten Jahr an meinem Geburtstag mit dem Q7 auf einer Brücke die Kontrolle verlor und das Geländer durchbrach, verursachte er einen Totalschaden. Für uns war das ganz klar, dass die Versicherung den Schaden übernehmen muss. Aber Pustekuchen.“ Den Versicherer haben sie bereits gewechselt wie die TV-Blondine klarstellt: „Das lassen wir mit uns nicht machen.“

Neue Geissens-Staffel startet Montag

Am Montag startet um 20.15 Uhr bei RTL 2 zunächst mal die 14. Staffel ihrer Reality-Doku. Die Geissens reisen nach langer Zwit mal wieder nach Mallorca (wir berichteten). Wie soll man sich auf der Partymeile ungestört umsehen, wenn man selbst bekannt ist wie ein bunter Hund? Die Idee: Carmen und Robert wollen ihre Spritztour „undercover“ angehen. Sie lassen sich von einer professionellen Maskenbildnerin umstylen und organisieren zusätzlich ein wirkungsvolles Ablenkungsprogramm. Die frisch operierte Sophia Wollersheim aka Sophia Vegas (die ohne Rippen in der Hüfte) übernimmt diesen Job bravourös gemeinsam mit einem Robert Geiss-Double und der Ballermann-Sängerin und Ex-Miss Germany Isi Glück.