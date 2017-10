Felix Neureuther erstmals Papa: Das erste Babyfoto

Sonntag, 15. Oktober 2017, 9:11 Uhr

Skirennfahrer Felix Neureuther (33) bereitet sich momentan auf die Olympia-Saison vor. Jetzt aber stehen Mutter Miriam Gössner und Kind im Vordergrund: Das Paar freut sich nämlich über ihren Neuzugang.

Foto: ATP/WENN.com

Deutschlands Alpin-Star Felix Neureuther und Biathletin Miriam Gössner sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die 27-Jährige brachte Tochter Matilda zur Welt. Das teilten die beiden Profi-Sportler am Samstag auf ihren Facebook-Seiten mit. „So viel Liebe. Willkommen auf der Welt kleine Matilda!“, schrieben sie und teilten auch ein Foto ihres Kindes.Auf Instagram schrieb Neureuther in Englisch: „Welcome to the world little Matilda! We are full of love“. Mehr Angaben machte das Paar zunächst nicht.

Ein Beitrag geteilt von Felix Neureuther (@felix_neureuther) am 14. Okt 2017 um 10:03 Uhr

Seit vier Jahren sind sie ein Paar

Seit Sommer 2013 sind der 33-jährige Neureuther und Gössner ein Paar. Im April hatten beide die Schwangerschaft verkündet. Verheiratet sind sie noch nicht. Dich Miriam fing im Sommer 2016 auf der Hochzeit von Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger in Italien den Brautstrauß…

Der beste deutsche Alpin-Sportler bereitet sich auf die Ende Oktober beginnende Olympia-Saison vor. Ob Gössner, die in der vergangenen Saison aufgrund schwacher Leistungen die WM verpasst hatte, noch mal ein Comeback in Angriff nimmt, bleibt abzuwarten. (dpa/KT)