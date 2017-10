Green Day: Greatest-Hits Album mit neuen Songs

Sonntag, 15. Oktober 2017, 12:44 Uhr

Green Day veröffentlichen ein Greatest-Hits-Album inklusive neuer Tracks. Vor einem Jahr hatte die amerikanische Punkrock-Band ihr neues Album ‘Revolution Radio’ veröffentlicht, das mit seiner Single ‘Bang Bang’ für viel Gesellschaftskritik sorgte.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

Nun haben die Musiker mitgeteilt, dass sie bereits am 17. November eine Platte mit ihren größten Hits veröffentlichen werden. Damit ist es in 15 Jahren bereits das zweite Best-Of-Album. Denn bereits im Jahr 2002, also 15 Jahre nach ihrer Gründung, hatte die Band die Platte ‘International Superhits’ auf den Markt gebracht. Mittlerweile sind jedoch noch sechs weitere Alben dazugekommen, von denen einige Songs auf die neue Platte sollen.

In einer Pressemitteilung haben die Rocker nun mitgeteilt, dass auf ihrem neuen Werk zwanzig der größten Songs der Band sein sollen, sowie das neue Lied ‘Back In The USA’ und die Single ‘Ordinary World’ mit Miranda Lambert.

„God’s Favorite Band“

Laut ‘Billboard’ wird das Album ‘God’s Favorite Band’ heißen und eine Anspielung auf ihren Auftritt in der ‘Late Night Show’ Anfang des Jahres sein, bei dem sie vom Talkmaster Stephen Colbert und „Gott“ ankündigt wurden, weil Green Day dessen Lieblingsband ist. Frontmann Billie Joe Armstrong, der die Gruppe mit Bassist Mike Dirnt, Drummer Tré Cool und Gitarrist Jason White bildet, erzählte dem Magazin ‚Rolling Stone‘ vor Veröffentlichung seiner letzten Platte: „Ich schreibe lieber etwas, mit dem ich nach vorne schaue, statt nach innen. Ich hoffe, dass es Leute glücklich macht und dass es irgendwie Veränderung bringt, indem Menschen sich in dem Song wiedererkennen.“