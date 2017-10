Heidi Klum: Neue Swimwear-Kollektion

Sonntag, 15. Oktober 2017, 10:00 Uhr

Heidi Klum hat ihre eigene Bikini-Reihe designt. Erst einen Monat ist es her, dass die Vierfach-Mutter ihre ‘esmara by Heidi Klum’-Kollektion auf der ‘New York Fashion Week’ vorgestellt hat. Doch da die hübsche Blondine bekannt für ihren Fleiß ist, dauert es natürlich nicht lange, bis die nächsten Mega-Styles folgen.

Foto: WENN

Wie ‘Vogue’ berichtet, hat die Wahl-Amerikanerin nun ihre eigene Swimwear-Reihe auf den Markt gebracht und von ihren Designs geschwärmt: „Als Kreativchefin und Designerin sind meine größten Ziele bei der Bademode eine großartige Passform, Funktion und Freude! Ich wollte, dass die Kampagne genau das widerspiegelt.“

Und weiter sagte sie: „Ich liebe das Gefühl der heißen Sonne auf meiner Haut und plansche gern im Wasser. Mit meinem Freund Francesco Carrozzini habe ich mich beim Shooting für die Kampagne gut amüsiert. Die Bilder transportieren das Gefühl von ‚Heidi Klum Swim‘. Wir hatten riesigen Spaß!“

Sie trägt gerne halterlose Bikinis

Sie selbst trage privat am liebsten Triangel-Bikini: „Ich bin kein Fan von verrückten Bräunungsstreifen und vielen Schnüren, gebt mir einfach genug Stoff, um die wichtigsten Stellen zu bedecken und ich bin zufrieden.“ Ihr Lieblingsstück der neuen Kollektion sei ein Produkt aus der ‘Majestic Shimmer’-Linie im Mauve-Ton.

Schon bei der Präsentation ihrer ‘Lidl’-Kollektion schwärmten diverse Promis von ihren Designs. So etwa auch ‚Germany’s Next Topmodel‘-Juror Thomas Hayo. Dieser gab sich als ein totaler Fan der Kollektion seiner Kollegin: „Die Sachen sehen super aus. Ich sehe da viele Teile, die absoluter Heidi-Style sind. Alleine die Leo-Looks – Heidis absolutes Lieblingsmuster. So etwas trägt sie selbst gerne.“ Vor allem finde er es „toll, dass man sich heute gut kleiden kann, ohne dass man dafür ein Vermögen ausgeben muss.“