Lady Gaga geht wieder auf Tour: Neue Termine

Sonntag, 15. Oktober 2017, 11:55 Uhr

Lady Gaga hat die Nachholtermine ihrer Tour veröffentlicht. Nach vielen negativen Schlagzeilen über den Gesundheitszustand der Musikerin hatte die blonde Sängerin in dieser Woche mit einer Instagram-Nachricht wieder Licht ins Dunkle gebracht und angekündigt, dass es ihr mittlerweile bessergehe und sie „langsam ins Leben zurückkehre“.

Foto: Euan Cherry/WENN.com

Nachdem die Popsängerin wegen chronischer Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieb ihr nichts Anderes übrig, als ihre Konzerte in Europa zu verschieben. Nun hat Gaga die Nachholtermine bereits festgelegt und wird ihre ‘Joanne’-World-Tour am 14. und 16. Januar in Barcelona mit zwei Konzerten in Europa starten.

Im November und Dezember 2017 setzt sie zunächst ihre Tour in Nordamerika fort. Die sechswöchige Etappe der europäischen Tournee sollte ursprünglich am 21. September in Barcelona (Spanien) beginnen und mit einem Konzert am 28. Oktober in Köln (Deutschland) abschließen.

Ein Beitrag geteilt von xoxo, Gaga (@ladygaga) am 13. Okt 2017 um 13:23 Uhr

Lady Gaga sieht sich als Kämpferin

In einem Instagram-Post hatte sich die ‘Bad Romance’-Interpretin vor einigen Wochen zu ihren Konzertabsagen geäußert: „Ich war immer ehrlich, wenn es um meine Gesundheit ging […]Ich benutze das Wort ‚leiden‘ nicht, um Mitleid zu bekommen und ich bin enttäuscht von den Menschen, die online behaupten, dass ich dramatisiere, es nur erfinde oder das Opfer spiele, während ich toure. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr wissen, dass die Wahrheit nicht ferner sein könnte.“

Ein Beitrag geteilt von xoxo, Gaga (@ladygaga) am 12. Okt 2017 um 13:59 Uhr

Weiter schreibt sie: „Ich bin eine Kämpferin. Ich benutze das Wort ‚leiden‘ nicht nur, weil Traumata und der chronische Schmerz mein Leben veränderten, sondern weil sie mich davon abhalten, ein normales Leben zu leben. Sie halten mich auch davon ab, was ich auf der Welt am meisten liebe: für meine Fans zu performen. Ich freue mich darauf, bald wieder auf Tour zu gehen, aber momentan brauche ich meine Ärzte, damit ich stark sein kann und für euch in den nächsten 60 Jahren und sogar noch länger performen kann. Ich liebe euch so sehr.“

„Joanne“-Nachholtermine

24.01.2018 Hamburg, Barclaycard Arena

11.02.2018 Zürich, Hallenstadion

13.02.2018 Köln, Lanxess Arena

23.02.2018 Berlin, Mercedes-Benz Arena