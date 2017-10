Miley Cyrus: High auf der Abrissbirne?

Sonntag, 15. Oktober 2017, 10:27 Uhr

Miley Cyrus hat vor dem ‘Wrecking Ball’-Videodreh angeblich Marihuana geraucht. Die 24-jährige Sängerin hat 2013 mit dem Video zu ihrem Song so einige Fernsehzuschauer geschockt, immerhin war sie in dem Clip vollkommen nackt auf einer Abrisskugel zu sehen.

Lässt ihr Haupthaar wieder wachsen: Miley Cyrus. Foto: SonyMusic

In James Cordens berühmten Karaoke-Show ‘Carpool Karaoke’ verriet die hübsche Musikerin nun, dass sie während verschiedener Ereignisse in ihrem Leben high gewesen ist. Auf die Frage, ob sie auch vor dem ‘Wrecking Ball’-Dreh Marihuana geraucht habe, antwortete die ‘Happy Hippie’-Aktivistin laut ‘Fox News’: „Auf einer Skala von eins bis zehn, zehn.“

In der letzten Woche hatte die Blondine dem Radio-DJ Howard Stern bereits versichert, dass ihr Video ein Werk für die Ewigkeit sei: „Manche Dinge sind für die Ewigkeit. Nackt in einer Menge Schutt herum zu schwingen und einen Vorschlaghammer zu lecken – das ist für immer. Dieser Mist verschwindet nirgendwohin. Er wird noch lange nach mir da sein.“

„Wrecking Ball“ ist nicht ihr Lieblingssong

Erst kürzlich sprach die ‚Malibu‘-Interpretin außerdem darüber, dass ‚Wrecking Ball‘ nicht unbedingt ihre Lieblings-Single sei. Auf ihr neues Album sei sie jedoch umso stolzer. Im Interview mit der Zeitung ‚The Sun‘ sagte sie über ‚Younger Now‘: „Die Platte verrät, was ich über mein Leben denke, über die Politik und über meine Beziehung. Das sind meine Worte. Meine eigene Platte zu machen und zu sagen, was ich sagen will, hat mir Glaubwürdigkeit gegeben. Es gibt mir die Macht, rauszugehen und Leute dazu zu bringen, dass sie mir zuhören. So viele Menschen legen einfach Worte in meinen Mund und machen mich zu dem, wovon sie denken, dass ich es bin.“