Alena Gerber plant schon mal ihr Hochzeitskleid

Montag, 16. Oktober 2017, 21:56 Uhr

Alena Gerber will ihren Clemens „klassisch in Weiß“ heiraten. Vor zwei Monaten durften die Modelschönheit und ihr Verlobter, der ehemalige Werder-Kicker Clemens Fritz, ihre kleine Tochter auf der Welt begrüßen.

Foto: WENN.com

So bestätigte die 28-Jährige auf Instagram: „Ja, es stimmt. Unsere kleine Tochter hat bereits letzte Woche das Licht der Welt erblickt und wir könnten nicht glücklicher sein. Wir freuen uns auf unseren Startschuss als Familie und genießen jeden einzelnen Moment mit unserem wundervollen Schatz und alles Andere behalten wir nur für uns.“ Für sich behalten möchte die Moderatorin aber ihre Hochzeitspläne. Trotzdem verrät sie nun gegenüber ‚Gala‘: „Es bleibt mein Geheimnis, aber was ich schon verraten kann: Ich werde klassisch in Weiß heiraten.“ Ach, nee?

Alena voller Bewunderung für ihren Clemens

Dass Clemens der Richtige ist, steht für die frisch gebackene Mutter aber schon jetzt fest: „Er meistert alles souverän und geduldig, ist dabei noch wahnsinnig liebevoll. Ihn so zu sehen ist das Größte für mich. Ich bewundere Clemens jeden Tag, wir sind ein gutes Team. Wie sehen uns nicht nur als Eltern, sondern weiterhin als Liebespaar.“

Auf die Frage, ob es für das kleine Töchterchen bald auch noch ein Geschwisterchen geben wird, antwortet die Blondine: „Wir wollen nicht lange warten, Clemens und ich wünschen uns eine große Familie.“ Deshalb könne sie sich auch von ihrer Kleinen aktuell nur ganz schwer trennen: „Als ich neulich gearbeitet habe, habe ich mich sehr zwiegespalten gefühlt. Meine Kleine wurde zwar von meiner Schwiegermutter in der Maske liebevoll beaufsichtigt, und ich habe sie stündlich gestillt, ich hatte aber dennoch ein schlechtes Gewissen.“