"Black Panther" mit Chadwick Boseman: Neuer Trailer

Montag, 16. Oktober 2017, 21:20 Uhr

Bereits bei seinem Marvel-Debüt in „The First Avenger: Civil War“ demonstrierte T’Challa alias „Black Panther“ (Chadwick Boseman) auf beeindruckende Weise seine außergewöhnlichen Fähigkeiten.

Foto: Matt Kennedy. Marvel Studios 2018

Im neuen deutschen Trailer rüstet sich der afrikanische Herrscher nun für seine große Einzelmission!

Und Black Panther ist dafür bestens gewappnet: Mit einschneidender Action, messerscharfen Visual FX und einem cool-rockendem Soundtrack ist das erste Solo-Leinwandabenteuer des königlichen Superhelden ein neues Highlight im Marvel Universum. Die Krallen sind gewetzt! Vormerken: Kinostart ist am 15. Februar 2018.

Der erste afro-amerikanische Superheld

Gut ein halbes Jahrhundert nach seinem Debüt in den Marvel-Comics im Jahr 1966 bekommt mit Black Panther der erste afro-amerikanische Superheld einen eignen Kinofilm. Die Titelrolle übernimmt nach „The First Avenger: Civil War“ erneut Chadwick Boseman („Gods of Egypt“), an dessen Seite eine prominente und preisgekrönte Besetzung steht, darunter Oscar-Gewinnerin Lupita Nyong‘o („Stars Wars: Das Erwachen der Macht“, „12 Years A Slave“), Oscar-Preisträger Forest Whitaker („Star Wars: Rogue One“, „Arrival“) und die Oscar-nominierte Angela Bassett („London Has Fallen“, „American Horror Story“).