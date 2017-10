Kate Middleton: Ein Tänzchen mit Paddington-Bär

Montag, 16. Oktober 2017, 22:53 Uhr

Kate Middleton (35) trug ein gedämpft rosafarbenes Kleid, war offenbar – wie immer – bester Stimmung und ließ sich nicht lange zu einem Tänzchen auffordern. Die Frau von Prinz William ist immer für eine Überraschung gut.

Foto: John Rainford/WENN.com

Die britische Herzogin Kate hat heute spontan einen Tanz im Bahnhof Paddington Station in London aufgeführt.Die schwangere Kate war mit ihrem Mann Prinz William (35) und dessen Bruder Prinz Harry (33) zu dem Bahnhof gekommen, um eine Gruppe von benachteiligten Kindern auf eine Fahrt mit einem historischen Zug zu verabschieden.

Royals engagieren sich für Kinder und Jugendliche

Zu dem Tänzchen wurde sie von einem Schauspieler im Paddington-Bär-Kostüm aufgefordert. Darsteller des neuen, zweiten Teils der Verfilmung des Kinderbuchs um einen freundlichen Bären begleiteten die Kinder auf der Spazierfahrt.

Die Enkel-Generation von Königin Elizabeth II. (91) engagiert sich stark für Menschen mit psychischen Schwierigkeiten, besonders für Kinder und Jugendliche. Die Kleinen waren von wohltätigen Organisationen für die Fahrt mit dem historischen Luxus-Dampfzug „British Pullman“ ausgewählt worden.

Kate kam überraschend zu dem Treffen dazu. Sie leidet unter einer schweren Form der Morgenübelkeit und hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Termine abgesagt. Übrigens: ‚Paddington 2‘ kommt am 23. Dezember in die Kinos! (dpa/KT)