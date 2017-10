Lara Fabian: Die kanadische Stimmgranate hat ein neues Album

Montag, 16. Oktober 2017, 19:55 Uhr

Lara Fabian gilt als eine der gewaltigsten Stimmen weltweit. Sie ist eine Ikone der LGBT Bewegung, wurde von Barbara Streisand gecovert, sang Duette u.a. mit Josh Groban, war Soundtrackgeber für zahlreiche Hollywood Filme und bestritt Auftritte bei olympischen Eröffnungsfeiern.

Foto: SonyMusic

Ihre internationale Offenheit demonstrierte sie bei Ihrem Duett mit Mustafa Ceceli und stieg damit auf Nr. 1 der türkischen Charts ein. Lara Fabian´s erstes englischsprachiges Album wurde 1999 in den USA veröffentlicht und verkaufte sich drei Millionen mal. Der Titel „I will love again“ wurde ein Nr. 1 Billboard Hot Dance Chart Hit. Andere Titel wie „Adagio“, „Love by Grace“ und „Broken Vow“ waren in mehreren Ländern Charthits.

Nicht zuletzt verkaufte die belgisch-kanadische Sängerin bisher über 20 Millionen Tonträger weltweit, was Lara Fabian zu einem der internationalen Musik-Giganten unserer Zeit macht.

13. Album „Camouflage“

Nachdem ihr letztes französisches Album “Ma vie dans la tienne” von 2015 erneut mit Platin ausgezeichnet wurde, kehrt Lara nun mit ihrem 13. Album auf den internationalen Markt zurück. „Camouflage“ (kommt am 13.10.) wurde von Lara Fabian zusammen mit dem Schweden Moh Danebi und der Amerikanerin Sharon Vaughn in Stockholm, Los Angeles und Brüssel geschrieben und arrangiert.

Maßgeblich für den neuen Sound verantwortlich zeigt sich der mehrfach ausgezeichnete Moh Danebi. Danebi gilt als einer der prominentesten Köpfe der schwedischen Pop-Produzenten, die seit Jahren die US-amerikanischen und europäischen Charts dominieren. Naja und dann ist Lara der aktuelle Neuzugang in den roten Coach-Sesseln von ‚The Voice“ in Kanada.

Foto: SonyMusic

Sharon Vaughn ist eine mehrfach für ihre Erfolge ausgezeichnete amerikanische Texterin, die für ihre Werke mit Willie Nelson, Dolly Parton, Agnes oder Boyzone weltweit bekannt geworden ist. Sharon wurde dieses Jahr in die Nashville Songwriters Foundation’s „Hall of Fame“ für ihren Beitrag zur amerikanischen Musikgeschichte aufgenommen.

Das neue Album „Camouflage“ erscheint auf Lara Fabians eigenem Label 9 Productions und wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Sony Music vertrieben.

Foto: SonyMusic

klatsch-tratsch.de verlost 3 Alben von Lara Fabian

Um teilnehmen zu können, musst Du außerdem Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 31. Oktober 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Lara Fabian“.

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.