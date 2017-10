Taylor Swift feierte mit ihren Fans

Montag, 16. Oktober 2017, 21:39 Uhr

Taylor Swift feiert eine Albumparty und lädt glückliche Fans zu sich nach Hause sein. Die 27-jährige Popsängerin veröffentlicht nächsten Monat ihr mit Spannung erwartetes Album ‚Reputation‘. Einige Fans durften das Album nun vorher schon anhören und das sogar mit Taylor zusammen.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Die ‚Look What You Made Me Do‘-Interpretin feierte in ihrer Wohnung in London eine Albumparty mit Fans, die ihre Begeisterung sofort auf Twitter teilten. Ein Fan schrieb: „Ich kann dir gar nicht genug für gestern Nacht danken, @taylorswift13. Es war ein Traum, der in Erfüllung ging. Die beste Nacht meines Lebens. Ich liebe dich so sehr.“

Daneben war die Sängerin am Wochenende fleißig und nahm ein Musikvideo in der britischen Metropole auf. So konnte man die Sängerin Sonntagnacht (16. Oktober) unter anderem an der Millennium Bridge und in einem Kebab-Shop in Nordlondon antreffen.

Taylor Swift dreht neues Video in London

Laut einem Bekannten des Popstars handelt es sich dabei um Orte, die die 27-Jährige zusammen mit ihrem Freund und Schauspieler Joe Alwyn besucht hat. Gegenüber der britischen Zeitung ‚The Telegraph‘ verrät der Vertraute: „Das Video zeigt Taylor im Nachtleben. Die Schauplätze hat sie alle mit Joe besucht. Sie hat einige Monate dieses Jahr unentdeckt in London verbracht und war mehr unterwegs, als man gemerkt hat. […] Sie möchte allen zeigen, dass sie ein ganz normales Mädchen ist.“ Welchen Song das Video begleiten soll, ist aber noch nicht bekannt.