Chrissy Teigen kommt mit sexy Ausgeh-Kollektion

Chrissy Teigen hat in Zusammenarbeit mit Revolve eine Samt-Kollektion entworfen. Obwohl das Model ja eigentlich mit den neuen Mutterpflichten beschäftigt sein sollte, hat Chrissy hingegen genug Zeit nebenbei, um eine Modelinie zu entwerfen.

Ihre 36-teilige Kollektion widmet sich modernen Frauen und beinhaltet unter anderem Kleider, Blusen, Bodysuits, Bustiers und Stiefel. Die Teile können entweder als sexy Party-Outfit herhalten oder elegant kombiniert im Büro getragen werden. Die dezenten Farben wie Schwarz, Weiß, Beige und Creme lassen sich gut mit anderen Stücken kombinieren und durch die hauptsächliche Verwendung von Samt, Chiffon, Spitze und Satin sind die Stücke nicht nur sexy, sondern auch gemütlich.

Multitalent Chrissy sagte in einem offiziellen Statement zu ihren Entwürfen: „Ich stelle mir vor, dass die Kollektion von gleichgesinnten Frauen getragen wird. Ich wollte schöne, klassische Stücke kreieren, die sowohl sexy, als auch bequem sind. Ich wollte auch sichergehen, dass die Stücke schlicht und vielseitig sind, so dass man sie mischen und mit anderen Sachen tragen kann. Die Farbpalette der Kollektion ist sehr neutral, damit zeitlose Looks entstehen. Es geht darum, sich wohl und sexy zu fühlen.“

Ganz günstig sind die Teile, die in einer Preisklasse von umgerechnet 66 bis 280 Euro liegen, nicht. Gerade bei Teilen wie Bustiers scheint dies etwas teuer, aber bei Kleidern sollte man sich überlegen, ob man nicht doch etwas investieren will. Das Beste ist nämlich, dass die Kollektion bereits auf dem Markt und im Internet bei Revolve erhältlich ist.