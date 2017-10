Die Höhle der Löwen: Die sind heute in Folge 7 dabei

Dienstag, 17. Oktober 2017, 18:16 Uhr

Heute Abend gibt es bei VOX ab 20.15 Uhr die achte Folge von ‚Die Höhle der Löwen‘. Die Investoren Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und die großartige Judith Williams buhlen um die Gründer mit den besten Geschäftsideen. Wir sagen welche Ideen heute vorgetragen werden.

Investorin Judith Williams und die anderen „Löwen“ bei genauer Prüfung. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Rokitta´s Rostschreck aus Stuttgart

Nie wieder rostendes Besteck aus der Spülmaschine: „Rokitta´s Rostschreck ist ein Problemlöser für Millionen Haushalte“, verspricht Oliver Rokitta (48), Erfinder, Gründer und Namensgeber für das Produkt. Rostpartikel aus der Wasserleitung, ein Riss in der Kunststoff-Ummantelung des Besteckkorbs oder rostige Teile an Töpfen, Pfannen und Messern: Alles Gründe, warum Besteck in der Spülmaschine Rost ansetzt. Oliver Rokittas Erfindung soll nun endlich Abhilfe schaffen. „Der Rostschreck funktioniert mit einem Magnet wie ein kleiner Staubsauger, er zieht den Rost an“, erklärt der Gründer. Für Marketing, Vertrieb und das ausstehende Patent benötigt der Schwabe ein Investment von 100.000 Euro und bietet dafür zehn Prozent seiner Firma.

Oliver Rokitta präsentiert sein Produkt „Rokkita´s Rostschreck“.Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

WYDR aus Zürich

Sie wollen zusammen mit den „Löwen“ den angestaubten Kunstmarkt revolutionieren! Für ihre Vision kündigten Matthias Dörner (35) und Timo Hahn (38) sogar ihre Jobs: „WYDR soll die erste Anlaufstelle für Menschen sein, die Kunst für ihr Zuhause suchen“, erklärt Matthias die Idee hinter der Online-Galerie. Amateurkünstler, Kunststudenten oder auch Künstler kurz vor ihrem Durchbruch können auf der Plattform Bilder ihrer Werke hochladen und potenziellen Käufern anbieten. Interessierte wählen dann nach dem Prinzip der Dating-App Tinder ihre Lieblingsobjekte mit wenigen Klicks aus. Für ihr Unternehmen benötigen die beiden Gründer Kapital in Höhe von 249.999 Euro. Dafür bieten sie 20 Prozent ihres Unternehmens.

Matthias Dörner (l.) und Timo Hahn präsentieren die Kunstplattform „WYDR“. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Der kleine Knick aus Hamburg

„Schultüten sind langweilig“, genau das haben Tobias Otto (35) und Johanna Kettner (37), Eltern eines Sohnes schon oft gehört. Denn seit ihrer Einführung im Jahr 1810 hat sich die Form der Schultüte nicht verändert. Deswegen haben die beiden Gründer aus Hamburg eine aufstellbare Schultüte in Tierform designt.

Bislang gibt es den „Schulrex“ in Dinosaurier-Form, den Drachen „Dragobert“ und die Einhorn-Schultüte „Emma“. Für die Erweiterung ihres Sortiments benötigen Tobias und Johanna ein Kapital von 50.000 Euro. Dafür würden sie 20 Prozent ihrer Firma abgeben. Steigt einer der „Löwen“ in Schultüten-Business ein?

Herr Maschmeyer nimmt eine Tüte. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

MOROTAI aus Birkenfeld

„Ich hatte schon immer den Drang dazu, etwas Eigenes zu machen. Und da ich selbst Sport mache, habe ich damit begonnen, aus dem eigenen Bedarf heraus Sachen zu entwickeln“, so der gebürtige Pakistaner und studierte Modedesigner Rafy Ahmed (28).

Gemeinsam mit Waldemar Wenzel (29), Werner Strauch (33) und Andreas Maier (31) gründete er die Sportmarke „MOROTAI“, die intelligente Details und Funktionalität mit Style verbindet und dabei für alle gängigen Sportarten nutzbar ist sowie im besten Fall auch alltagstauglich. Bisher bietet „MOROTAI“ eine Kollektion für Männer und Frauen an, eine Kinder-Linie ist bereits in Planung. Für ihr Start-up benötigen die Gründer ein Investment von 75.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent Unternehmensanteile.

Andreas Maier, Waldemar Wenzel, Rafy Ahmed und Werner Strauch zeigen Sportbekleidung. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Fairy Snow aus Rosbach

Bei ihnen heißt es ganzjährig: „Let it snow, let it snow, let it snow.“ Die Geschwister Romy (31) und Leon Stein (30) verwandeln mit „Fairy Snow“ jede Bühne, jedes Event und jede Party in eine Märchenlandschaft. Doch das ist nicht alles: „Weltweit haben wir die einzige Maschine, die es regnen lassen kann, ohne dabei einen einzigen Tropfen Wasser zu verwenden“, erklärt Leon. „Für Bühnen eine echte Sensation, denn Wasser verträgt sich weder mit der Lichttechnik, noch mit dem Bühnenboden.“ Auch Blütenblätter, Herbstlaub oder Konfetti kann die Maschine vom Himmel rieseln lassen.

Die Idee zu „Fairy Snow“ hatte Romys und Leons Vater Axel, Bühnenmeister der Frankfurter Oper – und beim Termin in der „Höhle der Löwen“ leider verhindert. Für ihr Unternehmen erhoffen sich die Gründer ein Investment von 150.000 Euro und bieten dafür 20 Prozent ihrer Firmenanteile.

Romy und Leon Stein lassen es schneien. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

3Bears aus München

Gleich am ersten Tag ihres Auslandjahres in England lernte Caroline Steingruber (32) den Briten Tim Nichols (35) kennen: Mittlerweile sind die beiden seit zehn Jahren ein Paar und leben in München. Mit ihrem Unternehmen „3Bears“ bringen die beiden Porridge in die „Höhle der Löwen“. Bislang gehörte das Haferflockengericht eher auf den englischen Frühstückstisch: „Tim ist damit groß geworden, aber ich kannte das vorher gar nicht“, erklärt Caroline. Das wollen die beiden mit ihrem Haferbrei, verfeinert mit getrockneten Früchten und Gewürzen ändern und hoffen, dass er auch in Deutschland seine Fans findet. Sie möchten für 150.000 Euro 15 Prozent ihres Unternehmens abgeben.

Caroline Steingruber und Tim Nichols präsentieren den Porridge von „3Bears“. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Außerdem heute zu sehen: Im letzten Jahr präsentierte Dinko Jurcevic seinen LED-Reperaturstift BLUFIXX vor den „Löwen“ und gewann Carsten Maschmeyer als Investor – eine erfolgreiche Partnerschaft für beide Unternehmer. Außerdem zeigt Dinko Jurcevic seine neuste Produktinnovation, die gerade auf den Markt gekommen ist.

Dagmar Wöhrl besucht Nina Wegert und Kirishan Selvarajah von GRACE Flowerbox in Berlin. Gemeinsam berichten die Gründer und ihre „Löwin“ über die letzen Wochen nach der Ausstrahlung ihres Pitches, ihre Zusammenarbeit und ihre Zukunftspläne.