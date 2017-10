Gewinnspiel „Captain Underpants“: Soundtracks und Tickets

Dienstag, 17. Oktober 2017, 14:15 Uhr

„Captain Underpants“ ist der neuste Held im US-Animationszirkus. Der witzige und skurrile Trickfilm, der auf der beliebten Buch-Reihe Captain Underpants von Bestseller-Autor und Illustrator Dav Pilkey basiert, ist letzte Woche gestartet.

Foto: 2017 DreamWorks Animation LLC.

Der Film erzählt sogar in 3D von der Freundschaft zwischen zwei kreativen und frechen Viertklässlern, die ihren fiesen Schuldirektor versehentlich in Captain Underpants verwandeln, einen ihrer eigenen Fantasie entsprungenen, tollpatschigen Superhelden. Unter der Regie von David Soren sind in der Originalbesetzung hochkarätige Stimmen zu hören, darunter Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Thomas Middleditch, Jordan Peele und Kristen Schaal.

Erfolgreiche Buchreihe

Das erste Buch der zwölfteiligen Reihe von Dav Pilkey wurde 1997 veröffentlicht. Die Bücher wurden in 20 Sprachen übersetzt, weltweit wurden insgesamt 80 Millionen Exemplare verkauft. Pilkeys Bücher feiern ein Fest der Freundschaft“, sagt Produzent Mark Swift.

Er fügte hinzu: „Wenn man auf sein eigenes Leben zurückblickt, ist es wunderbar, wenn man die Freunde findet, mit denen man gerne Zeit verbringt, diejenigen, die die Welt so sehen wie man selbst. Die Buch-Reihe ist auch ganz eindeutig ein Hohelied auf die Kreativität. Captain Underpants ist ein Held, den die Jungs selbst erschaffen haben, und er ist völlig anders als alle anderen Superhelden, die wir jemals auf der Kinoleinwand gesehen haben.“

Foto: 2017 DreamWorks Animation LLC.

