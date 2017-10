Gewinnspiel "Geostorm" mit Gerard Butler

Dienstag, 17. Oktober 2017, 19:20 Uhr

Am Donnerstag startet in den deutschen Kinos der Sci-Fi-Katastrophenfilm „Geostorm„. Neben Gerard Butler ist auch die deutsche Schauspielerin Alexandra Maria Lara in einer der Hauptrollen zu sehen!

Foto: Warner Bros.

In dem Regiedebüt von Regisseur Dean Devlin (Independence Day/1996, Godzilla/1998) geht es darum:

Nachdem eine ganze Reihe von Naturkatastrophen die Erde fast vernichtet hatten, kamen die Regierungschefs der Welt zusammen, um ein Netz von Satelliten zu schaffen, das das Weltklima u?berwacht und Sicherheit fu?r alle garantiert. Doch nun ist etwas schiefgelaufen, und die Wetterkontrollstation im All, die die Erde eigentlich schu?tzen sollte, greift diese an. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss die wahre Bedrohung entdeckt werden, bevor ein weltweiter Geostorm alles ausradiert – und jeden.

Gerard Butler als Retter in der Not

Und so muss Satellitendesigner Jake Lawson (Gerard Butler) ran, um das Ende unserer Tage zu verhindern. Doch dazu braucht der Weltenretter seinen Bruder Max (Jim Sturgess), mit dem er sich eigentlich bis auf’s Messer zerstritten hat..

Die Dreharbeiten fanden bereits Ende 2014 statt, standen aber zunächst selbst unter keinem guten Stern. Das Budget wurde laut ‚Hollywood Reporter‘ um 15 Millionen US-Dollar erhöht und ein Jahr später nötige Nachdrehs durchgeführt… Angeblich wurde dafür ‚Gotham‘-Regisseur Danny Cannon m Bott geholt, weil Dean Devlin nicht mehr zur Verfügung stand.

Foto: Warner Bros.

klatsch-tratsch.de verlost 3 x 2 Tickets