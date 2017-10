GZSZ-Star Iris Mareike Steen hat geheiratet

Dienstag, 17. Oktober 2017, 20:59 Uhr

GZSZ- Schauspielerin Iris Mareike Steen (25) hat still und heimlich geheiratet. Der Glückliche an ihrer Seite ist es ist der 26-jährige Polizist Kevin.

Foto: AEDT/WENN.com

Auf Facebook und Instagram teilte sie heute ein Bild, schrieb dazu: „Ich habe am Wochenende im kleinen Kreis meine große Liebe geheiratet. Danke an das Leben, dass es mir diesen liebevollen, mich erdenden, unbeschreiblich wundervollen Mann geschenkt hat, und danke an meinen Mann, dass er meine Lebensfreude ins Unermessliche steigert. Ich bin so unendlich glücklich.“

Dazu gab es später noch ein Video mit einer persönlichen Botschaft für ihre Fans.

Heiratsantrag vor einem Jahr

Das Paar ist seit sieben Jahren liiert, fast genauso lange ist die schöne gebürtige Hamburgerin sich bei ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘. Den Heiratsantrag machte Kevin Berichten zufolge vor einem Jahr im Wellness-Hotel „Die Bleiche“ im Spreewald. Seit 2002 wirkte Iris auch in einigen anderen Fernsehserien als Gast mit. 2015 entblätterte sie sich sogar für den ‚Playboy‘.

Iris Mareike Steen spielt Lilly Seefeld. Iris Mareike Steen

Foto: MG RTL D / Rolf Baumgartner